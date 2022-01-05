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05.01.2022 03:00
Рубрика: Общество

Крупные предприятия-загрязнители заплатят штраф до 200 тысяч рублей

Текст: Алексей Дуэль
Нарушение требований по оснащению стационарных источников выбросов автоматическими системами контроля теперь может обойтись предприятиям штрафами до 200 тысяч рублей. Такие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Системы контроля и учета сбросов и выбросов позволяют оценивать вред окружающей среде и выделение парниковых газов, объяснили экологи. Эту информацию вносят в реестр объектов, загрязняющих окружающую среду, а потом на его основе рассчитывают, в том числе, углеродный след нашей страны, передают эту информации в ООН.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Две трети эмиссии парниковых газов - результат сжигания топлива, - говорит глава Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. - Точная информация о том, кто сколько выделяет, позволит внедрить квоты и запустить торговлю углеродными единицами. Цену за них можно назначить административно, а можно запустить рыночные торги".

Теперь за предоставление неточных данных по выбросам, из-за которых объективная картина будет искажена, компании накажут штрафами, а должностные лица могут, помимо денежного наказания, получить дисквалификацию на срок до одного года.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова называла штрафы, установленные за экологические нарушения, смехотворными.

Общество Экология Власть Право Административное право

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