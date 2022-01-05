Крупные предприятия-загрязнители заплатят штраф до 200 тысяч рублей

Нарушение требований по оснащению стационарных источников выбросов автоматическими системами контроля теперь может обойтись предприятиям штрафами до 200 тысяч рублей. Такие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Системы контроля и учета сбросов и выбросов позволяют оценивать вред окружающей среде и выделение парниковых газов, объяснили экологи. Эту информацию вносят в реестр объектов, загрязняющих окружающую среду, а потом на его основе рассчитывают, в том числе, углеродный след нашей страны, передают эту информации в ООН.

"Две трети эмиссии парниковых газов - результат сжигания топлива, - говорит глава Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. - Точная информация о том, кто сколько выделяет, позволит внедрить квоты и запустить торговлю углеродными единицами. Цену за них можно назначить административно, а можно запустить рыночные торги".

Теперь за предоставление неточных данных по выбросам, из-за которых объективная картина будет искажена, компании накажут штрафами, а должностные лица могут, помимо денежного наказания, получить дисквалификацию на срок до одного года.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова называла штрафы, установленные за экологические нарушения, смехотворными.