Макрон признался, что хочет участвовать в выборах президента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов участвовать в президентских выборах предстоящей весной, но пока не собирается выдвигать свою кандидатуру. Время не совсем подходящее, объяснил политик. "Сейчас мне надлежит принимать меры для борьбы с пандемией", - сказал Макрон в интервью газете Le Parisien.

Выборы во Франции пройдут в два этапа: 10 и 24 апреля. Претенденты на пост главы государства могут выдвинуть свою кандидатуру до начала марта. "Для нации очень хорошо, что есть женщины-кандидаты", - поделился своими мыслями Макрон. И призвал бороться с насилием в отношении женщин. "Это дело не только самих женщин, но и всего общества", - подчеркнул политик.

Напомним, о желании участвовать в выборах президента Франции уже объявили Марин Ле Пен, Валери Пекресс и Анн Идальго.