Международная коалиция во главе с США нанесла удары в Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла удары по огневым позициям на востоке Сирии. Это объясняется "неминуемой угрозой", которую создавали некоторые объекты.

"Примерно с 15:40 сегодняшнего дня силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия, которые представляли неминуемую угрозу в окрестностях [военной базы] Green Village в Сирии. Действуя в порядке самообороны, силы коалиции нанесли удары в целях устранения угрозы", - цитирует РИА Новости сообщение коалиции.

Кому именно принадлежали опасные площадки, не сообщается. Однако, по мнению коалиции, они несли угрозу в том числе для граждан Сирии, поскольку были "способны спровоцировать массовые жертвы".

Напомним, что официальный Дамаск не раз заявлял о том, что силы американской коалиции находятся на территории страны незаконно, нарушая суверенитет республики.