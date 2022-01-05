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Рубрика: В мире

Международная коалиция во главе с США нанесла удары в Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла удары по огневым позициям на востоке Сирии. Это объясняется "неминуемой угрозой", которую создавали некоторые объекты.

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"Примерно с 15:40 сегодняшнего дня силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия, которые представляли неминуемую угрозу в окрестностях [военной базы] Green Village в Сирии. Действуя в порядке самообороны, силы коалиции нанесли удары в целях устранения угрозы", - цитирует РИА Новости сообщение коалиции.

Кому именно принадлежали опасные площадки, не сообщается. Однако, по мнению коалиции, они несли угрозу в том числе для граждан Сирии, поскольку были "способны спровоцировать массовые жертвы".

Напомним, что официальный Дамаск не раз заявлял о том, что силы американской коалиции находятся на территории страны незаконно, нарушая суверенитет республики.

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