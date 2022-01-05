МИД РФ: Данных о пострадавших в Казахстане россиянах нет

Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, пока информации о пострадавших в республике россиянах не поступало. Об этом сообщил МИД РФ.

"Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, второго января в Казахстане начались акции протеста в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители выступили против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате и других городах страны.