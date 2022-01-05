МИД РФ: Шаги президента Казахстана направлены на стабилизацию ситуации

Действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева направлены на стабилизацию ситуации в стране в рамках конституции. Об этом заявили в российском МИД.

На Смоленской площади также отметили, что выступают за мирное решение всех проблем в рамках конституции и диалога, а не "через уличные беспорядки и нарушение законов".

"Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что Москва продолжит внимательно следить за развитием событий в Казахстане. На Смоленской площади подчеркнули, что Россию с этой страной "связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты".