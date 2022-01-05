Мишустин: Важно уменьшить зависимость от иностранных материалов

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с руководителем "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Возглавляемая им корпорация, подчеркнул он, разрабатывает высокотехнологичную продукцию для целого сегмента российской экономики, и это во многом технология мирового класса, в том числе для такой важной для всей страны отрасли, как авиастроение. "Нам очень важно уменьшить степень зависимости от иностранных материалов и комплектующих в отечественной авиатехнике, как и во многих других отраслях, - заявил глава кабмина. - И конечно, особое внимание здесь важно уделить производству своей электронной базы".

По поручению Мишустина, Чемезов проведет совещание на Воронежском авиастроительном заводе. Оно станет завершающим мероприятием десятилетнего плана госзаказа для гражданской авиации, также там обсудят импортозамещение в авиаотрасли.