Найден новый гормон, регулирующий сахар в крови наравне с инсулином

Прорывная новость, касающаяся изучения сахарного диабета, пришла из США. Ученые из Института Солка обнаружили новый гормон, который регулирует концентрацию сахара в крови и при этом никак не связан с инсулином.

Как сообщает пресс-служба института, новый гормон получил название FGF1, его механизм действия такой же как и у инсулина, он основан на подавлении распада жиров в крови. Но инсулин и открытый недавно гормон используют для этого процесса разные ферменты.

Это открытие имеет принципиальное значение для пациентов с сахарным диабетом.

При этом состоянии инсулин не справляется эффективно со своей задачей, уровень жирных кислот в крови растет, что способствует выработке глюкозы в печени, как следствие, концентрация сахара в крови повышается. Кроме того, жирные кислоты накапливаются в органах и инсулинорезистентность усиливается.

Ученые по всему миру давно искали возможность выйти из этого замкнутого круга. Инсулинорезистентность выявляют, когда в крови обнаруживается повышенный уровень сахара - более семи единиц. Существует множество способов снизить гипергликемию и инсулинорезистентность, начиная от диет и заканчивая увеличением физической активности, но радикально изменить ситуацию эти методы не могут.

Эффективность нового гормона была подтверждена в ходе экспериментов над мышами. Грызунам, страдающим от инсулинорезистентности, вводили гормон FGF1 и процессы расщепления жирных кислот в организмах мышей постепенно приходили в норму.

Авторы исследования полагают, что обнаружение нового гормона позволит создать принципиально новые методы лечения диабета и позволит существенно повысить качество жизни пациентов, у которых диагностировано это заболевание, но вначале ученые намерены выяснить, какова роль обнаруженного гормона в энергетическом гомеостазе человека.