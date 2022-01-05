Названы регионы - лидеры рейтинга качества оценки регулирующего воздействия

Краснодарский край, Чувашская Республика и Новгородская область стали лидерами по качеству оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в 2021 году. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

Рейтинг формируется исходя из подсчета баллов по ряду показателей, отражающих количественные и качественные характеристики ОРВ. Регионы распределяются по пяти группам в соответствии с уровнем развития института ОРВ: высший, хороший, средний, удовлетворительный и неудовлетворительный. Особое внимание при оценке уделяется качеству проведения процедуры разработчиками - в частности, учитывается полнота заполнения сводных отчетов об ОРВ, наличие финансовых оценок потенциальных издержек бизнеса.

Всего в 2021 году процедуру ОРВ прошли почти 6,4 тысячи региональных проектов НПА, 70% из них были доработаны по результатам заключений.

В рейтинге 2021 года в группу с лучшими результатами вошли 12 регионов - высший уровень развития института ОРВ по итогам года показали Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская область, Новгородская область, Чувашская Республика, Белгородская область, Ленинградская область, Хабаровский край, Смоленская область, Новосибирская область, Республика Коми и Пензенская область.

По словам статс-секретаря - замминистра экономического развития Алексея Херсонцева, рейтинг качества проведения ОРВ позволяет сформировать наиболее полную и всестороннюю оценку уровня развития института в регионах.

"Ключевой задачей рейтинга остается поощрение лучших практик ОРВ, реализуемых в регионах. В этом году мы уделили особое внимание тому, как разработчики обосновывают предлагаемое регулирование и оценивают потенциальные затраты бизнеса на его соблюдение. Это важнейшие индикаторы эффективности процедуры. И их качественная оценка позволяет нам выделять и демонстрировать положительный опыт развития института ОРВ в регионах РФ - в первую очередь для того, чтобы стимулировать регионы его тиражировать", - отметил чиновник.

Результаты рейтинга качества проведения ОРВ в регионах представлены здесь.