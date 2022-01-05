Названы симптомы низкого кислорода в крови при заражении "омикроном"

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) называет тремя основными симптомами заражения практически любым штаммом коронавируса высокую температуру, постоянный кашель и потерю вкуса или обоняния. Однако выяснилось, что при заражении штаммом "омикрон" симптомы могут быть более разнообразными, а также сигнализировать о низкой сатурации.

Так, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США, где сейчас примерно ¾ случаев заражения COVID-19 приходится на "омикрон", сообщил, что симптомы вируса могут проявляться на коже, губах и ногтях. Если их цвет приобрел синий или серый оттенок, а также в целом наблюдается бледность покрова в этих частях тела относительно вашего обычного тона кожи, это может указывать на низкий уровень кислорода в крови.

Органы здравоохранения называют такие симптомы "предупреждающими знаками" (или "красными флагами"), при которых следует немедленно обращаться за медицинской помощью, пишет Mirror. Эти симптомы обычно появляются наряду с другими проявлениями заболевания, такими как затрудненное дыхание, боль в груди, спутанность сознания и невозможность добудиться до заболевшего.

Штамм "омикрон" был впервые обнаружен на юге Африки и в Гонконге во второй половине ноября прошлого года. Сейчас он зарегистрирован во всех странах мира. В России число заболевших составляет чуть более сотни, все прилетающие с Юга Африки проходят карантин и двойной тест на коронавирус. При любых проявлениях простуды медики рекомендуют ограничивать контакты с людьми и проходить ПЦР-тестирование.