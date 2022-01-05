Новогодние сюрпризы ждут россиян в онлайн-прогулках по Брестскому региону

Перелистать за один день десяток веков славянской истории, побывать в поместьях Деда Мороза в Беловежской пуще, оценить урочища, в которых блистал охотничьими трофеями Владимир Мономах, оставивший в наследство своим потомкам "Поучение детям", можно благодаря онлайн-проекту, который запустили в наступившем году для российских туристов в Брестской области.

Комментируя гостеприимную задумку "Брестская область: согревая красотой", начальник отдела туризма областного исполкома Елена Космач сообщила БЕЛТА, что ее реализуют в регионе 8-29 января при поддержке Евразийского банка развития. Для любознательных зрителей, пояснила она, проведут семь онлайн-презентаций по достопримечательностям и три мастер-класса по приготовлению белорусских национальных блюд.

Например, зрители смогут присоединиться к виртуальной прогулке по пешеходной улице Советской, которую еще называют брестским Арбатом. Организаторы предложат заглянуть и в заповедные просторы Беловежского заповедника, где в компании веселого зверья, включая и зубров - степенных хранителей минувших веков, дожидается встречи с гостями бодрый и жизнерадостный бородач.

Хозяин сказочной усадьбы круглый год не меняет своей прописки, гостеприимно встречая посетителей, а между делом успевает отвечать на сотни посланий. Кстати, почтовая сумка волшебника лесных урочищ уже хранит около двадцати тысяч писем, которые ему ежегодно присылают жители разных стран.

А на вопрос репортеров, почему Дед Мороз сделал выбор на здешних просторах, пояснил, что "именно здесь начинает свой путь светлый праздник Нового года, отсюда огоньки новогодних елок разлетаются по всей Беларуси". Это и подтолкнуло весельчака к мысли объявить Беловежскую пущу столицей праздничного веселья.

Приглашают россиян оценить красоту и историческое наследие Пинска - жемчужины белорусского Полесья, которая три года назад была объявлена культурной столицей республики. А старожилы обязательно посоветуют посетить местный кафедральный собор, где хранится известная картина "Пинская Мадонна" кисти Альфреда Ромера и поражает звучанием самый древний орган в Синеокой.

Вряд ли кого-то оставят равнодушными и музей народного творчества "Бездежский фартушок" и Коссовский дворцово-парковый ансамбль. Будет возможность посмотреть и на жизнь улиточной фермы.

"Регионы России и Беларуси связывают давние дружеские отношения. Пандемия внесла свои коррективы, но мы используем все возможности для привлечения туристов и повышения узнаваемости Брестской области. Каждый третий турист, приехавший в Беларусь, посещает именно наш регион, где есть, что предложить гостям в любое время года. В этом посетители из Союзного государства смогут убедиться при просмотре онлайн-эфиров, первый из которых намечен на 8 января", - подчеркнула Космач.

Кроме того, добавила она, помимо удовольствия от виртуального путешествия зрители смогут выиграть главный приз - реальную поездку в Брестскую область. К слову, подарки будут разыгрывать во время каждого эфира. Организаторы обращают внимание: чтобы присоединиться к трансляции, нужно обязательно пройти регистрацию по ссылке.