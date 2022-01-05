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05.01.2022 01:37
Рубрика: Экономика

ОПЕК+ не меняет стратегию, цены на нефть продолжают расти

Текст: Сергей Тихонов
Альянс ОПЕК+ на встрече 4 января сохранил действующие параметры сделки о сокращении добычи нефти. В феврале ее участники восстановят производство на 400 тысяч баррелей в сутки. Россия в следующем месяце увеличит добычу приблизительно на 109 тысяч баррелей в сутки.

Цены на нефть марки Brent отреагировали на решение ОПЕК+ сдержанным ростом - на 1,7 процента, поднявшись чуть выше 80 долларов за баррель. На столько же подорожал североамериканский сорт WTI - выше 77,3 доллара за баррель.

Фото: iStock
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Учитывая ослабление беспокойства по поводу спроса на нефть из-за штамма "омикрон", вполне вероятен дальнейший умеренный рост котировок. При отсутствии негативных новостей главным сдерживающим цены фактором станет статистика о запасах и добычи в США. За декабрь 2021 года запасы нефти в стране сократились более чем на 14 миллионов баррелей, а добыча выросла на 100 тысяч баррелей в сутки.

Повлиять на стоимость "черного золота" могут и события в Казахстане. В стране добывается чуть менее 1,5 миллиона баррелей в сутки, и, если на рынке возникнут опасения по поводу этих объемов производства, котировки могут прыгнуть вверх. Также увеличению цен на нефть будут способствовать высокие цены на газ и электричество в Европе. Помимо психологического воздействия, это подстегивает спрос на нефтепродукты - мазут и дизель, которые используются как альтернативное топливо.

Но резкого и сильного роста нефтяных котировок в январе, скорее всего, не будет. Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК в конце прошлого года прогнозировали даже некоторое превышение на рынке в начале 2022 года предложения над спросом. Кроме этого, сохраняется риск снижения потребления из-за новых волн COVID-19.

Бюджет России от сохранения высоких котировок на нефть выиграет. Средняя цена основного экспортного сорта нашей нефти Urals в 2021 году составила 69 долларов за баррель, что в 1,7 раз выше, чем в 2020 году. В российский бюджет 2022 года будут поступать средства от экспорта Urals по цене 44,16 долларов за баррель. Все доходы сверх этой цены будут отправляться в Фонд национального благосостояния (ФНС), средства которого используются для инвестиций в инфраструктурные проекты, а в экстренных ситуациях, как в период пандемии, для поддержания экономики.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Международные организации Международное энергетическое агентство (МЭА) Цена на нефть Сокращение добычи нефти

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