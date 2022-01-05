Перевозка нефти, угля или газа: где выше риск для экологии

Разлив нефтепродуктов в Норильске прошлого года, авария на нефтяной платформе BP в Мексиканском заливе и другие громкие происшествия создают впечатление, что наибольший вред экологии приносит добыча и транспортировка нефти. На самом деле это совсем не так, просто последствия разливов нефти можно увидеть сразу, визуально демонстрируя масштабы экологической катастрофы.

Сегодня наибольшую озабоченность в плане экологичности вызывает транспортировка угля, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Данная проблема существует уже не первое десятилетие, а ныне, на фоне ужесточения климатической политики и призывов целого ряда стран полностью отказаться от использования угля, она встала особенно остро.

"Черный снег" - насыщенный угольной пылью воздух вокруг крупнейших угольных терминалов - увы, один из печальных символов экологических проблем, сохраняющихся в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Периодически возникают и пожары в угольных портах - например, в октябре такое возгорание произошло в порту Ванино, который, кстати, считается портом с высокими экологическими стандартами, отмечает эксперт.

Осенью 2021 года Минприроды внесло в правительство законопроект, об ужесточении ответственности за нарушение экологических норм при перевалке угля в портах. В нем предполагается ввести штрафы для стивидоров (должностное лицо, представитель портовой администрации на судне, ответственный за погрузку) за нарушение природоохранных требований в размере до 600 тысяч рублей. Поднимался также вопрос и о полном запрете открытой перевалки угля в портах. Рассматривается также вариант установления более высоких железнодорожных тарифов при транспортировке угля в порты с открытой перевалкой.

С другой стороны, авария судна, везущего уголь, особого вреда экологии не нанесет. При попадании в воду угля никакой химической реакции не происходит. А вот последствия после аварии нефтяного танкера, железнодорожного состава или судна, перевозящего сжиженный природный газ (СПГ), окажутся значительно серьезней. В первом случае это разлив нефти. На суше, а тем более на водной поверхности ущерб от него может исчисляться миллиардами (BP заплатила за аварию в Мексиканском заливе 13,5 млрд долларов). В случае с СПГ - это выброс большого количества метана в атмосферу. Если происходит разгерметизация резервуара СПГ и газ попадает в воду, он мгновенно испаряется. Даже холодная вода (4 градуса) - очень горячая относительно температуры кипения СПГ (превышает ее на 160 градусов Цельсия). Самый страшный сценарий - если произойдет возгорание испаряющегося газа. К счастью, подобных аварий пока не было, и масштабы бедствия можно лишь смоделировать.

Сфера производства и транспортировки сжиженного природного газа, несмотря на свою относительную "молодость" по сравнению с угольной отраслью, достаточно хорошо отрегулирована на международном уровне, отмечает Андрианов. Существуют международные стандарты постройки и эксплуатации танкеров для перевозки СПГ, касающиеся, в частности, требований к корпусу - он должен быть двойным и иметь межкорпусное пространство. Это позволяет избежать утечки газа в случае нарушения герметичности одного из корпусов. Действуют также жесткие требования по изоляции груза, регулированию температуры и давления, наличию противопожарной защиты и т.д. Расчеты показывают, что вклад этапа транспортировки СПГ в формирование общего углеводородного следа данного вида топлива минимален, уточняет эксперт.

Что же касается транспортировки нефти по трубопроводам, то сегодня в России этот вопрос - больше организационный, чем технологический. Существует множество технологий, позволяющих как избежать аварий с нанесением ущерба окружающей среде, так и снизить углеродный след при перекачке сырья.

Но для повсеместного внедрения таких технологий нужны, во-первых, инвестиции в комплексную модернизацию трубопроводных сетей, а во-вторых, полная прозрачность системы транспортировки углеводородов, считает Андрианов. По его мнению, из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры периодически происходят утечки на промысловых нефтепроводах.