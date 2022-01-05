Первый пуск "Ангары-А5М" состоится в 2023 году

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5М" с космодрома Восточный в рамках начала лётных испытаний должен состояться в 2023 году. Как рассказали в Роскосмосе, в настоящее время разрабатывается рабочая конструкторская документация на ракету. Завершение этого этапа планируется в 2022 году, затем начнётся изготовление опытных образцов и стендовых изделий модернизированной ракеты.

Специалисты Центра Хруничева и смежных организаций работают над гарантированным выполнением этих сроков.

Ракета-носитель предназначена для запуска перспективного пилотируемого корабля нового поколения с космодрома Восточный, в том числе и с экипажем. В Центре Хруничева с привлечением предприятий кооперации ракетно-космической промышленности прорабатываются необходимые изменения, которые касаются прежде всего систем, обеспечивающих безопасность экипажа, которыми будет оснащена ракета-носитель.

Пилотируемая "Ангара" получит модернизированный двигатель с увеличенной тягой и возможностью работы в нефорсированном режиме, что обеспечит дополнительную надежность носителя и, соответственно, безопасность экипажа. По словам экспертов, на новой ракете также будет установлена дополнительная аппаратура, обеспечивающая защиту от нештатных ситуаций и спасение экипажа в случае возникновения угрозы жизни.

Сроки запуска модернизированной ракеты с пилотируемым кораблем и экипажем пока определяются. В госкорпорации ориентируются на конец 2025 года.