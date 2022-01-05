В мире
05.01.2022 18:42
Текст: Юрий Сизов

Подписан закон о геноциде белорусского народа в годы ВОВ

Фото: Яков Рюмкин/РИА Новости Фото: Яков Рюмкин/РИА Новости
Фото: Яков Рюмкин/РИА Новости

Закон "О геноциде белорусского народа" подписан 5 января Александром Лукашенко, подтвердили в пресс-службе главы государства. Этим документом предусматривается юридическое признание варварского истребления белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенный период.

Фото: РГАКФД
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Под белорусским народом в законе понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период. Одновременно устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, посредством размещения соответствующей информации в СМИ либо в интернете.

В комментарии к закону отмечается, что его реализация будет способствовать недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплоченности белорусского общества.

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