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05.01.2022 15:45
Рубрика: Культура

Появился новый документальный фильм об атмосфере "Ленинки"

Текст: Елена Яковлева
На новогодних и рождественских каникулах москвичей и гостей столицы тянет на прогулки по самым атмосферным городским местам. "Заглянуть в окна" знаменитой "Ленинки" - Российской государственной библиотеки - и прогуляться вокруг нее пригласило своих зрителей "Первое документальное кинотоварищество", завершившее документальный цикл кинорассказов о самых интересных библиотеках страны. В следующем году нас ждут следующие семь документальных серий об уникальных книгохранилищах России.

Пойти в библиотеку - в конце 20 века это был генетический код советского интеллигента. Особенно если речь шла о такой библиотеке, как "Ленинка", где в 80-е годы нужно было выстаивать минимум получасовые очереди в гардероб. А героиня фильма "Москва слезам не верит" даже искала себе в "Ленинке" перспективного жениха.

Фото: Предоставлено Пресс-службой "Первого документального товарищества"
Три российских библиотеки начали кинорассказ о себе и своих коллекциях

- Сейчас это последнее место, куда можно направиться на поиски спутника жизни, - улыбается москвовед Мария Сурвилло.

Она рассказывает зрителям фильма о "Ленинке" в первую очередь как о важной географической точке на карте столицы: напоминает о планах 30-х годов создать дом для советской элиты, который планировали разместить на месте библиотеки, о выборе архитекторов во времена, когда уходил конструктивизм и начинался так называемый "сталинский ампир", уточняет, что образы для скульптур, украшающих библиотеку, создавались в том числе Верой Мухиной.

Она проводит зрителя по Староваганьковскому переулку, где, по ее словам, "чувствуются вибрации, которые исходят из книгохранилища", показывает стеклянные кирпичи Фальконье, которые пропускают в книгохранилище только рассеянный солнечный свет.

Корпуса, объединенные системой дворов, переходы, потайные лестницы, темные комнаты, огромные залы... РГБ - целый отдельный мир.

В фильме умещаются и рассказы о чудесном творении Василия Баженова - Доме Пашкова, и свидетельства о том, как работала библиотека в тяжелые 90-е, когда ее сотрудники получали гроши и еле выживали, но продолжали составлять каталоги и встречать читателей.

- Библиотека - это особое пространство, - говорит Мария Сурвилло. - Находясь внутри нее, ты вдруг становишься лучше. И понимаешь, что тебе тоже хочется встроиться в культурную цепочку.

В 21 веке книга не только не погибнет, но еще и станет "модным аксессуаром", уверена героиня фильма.

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