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Появился трейлер боевика "Игра теней" с Лиамом Нисоном

Новости
    05.01.2022, 17:51
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: Megogo Distribution Фото: Megogo Distribution
Фото: Megogo Distribution

Компания Megogo опубликовала русскоязычный трейлер (18+) нового экшн-триллера с британским актером Лиамом Нисоном ("Список Шиндлера", "Заложница", "Ледяной драйв", "Заступник", "Воздушный маршал", "Реальная любовь", "Честный вор").

По сюжету фильма главный герой, честно отслуживший много лет в качестве агента ФБР, решает оставить свою опасную работу ради маленькой внучки, но получает отказ.

- Теперь он готов бросить вызов системе и пролить свет на все заговоры, которые ведут к самой верхушке правительства, - говорится в описании видео.

Судя по ролику, герою Нисона придется разыскивать свою похищенную внучку (что актер уже проделывал в "Заложнице" - только там герой спасал дочь), а также ответить ей на вопрос, хороший ли он человек.

В других ролях - Айдан Куинн, Тейлор Джон Смит, Эмми Рэвер-Лэмпман ("Академия "Амбрелла"), Тим Драксл, Джесси Спенс. Режиссер - Марк Уильямс.

Премьера фильма - 23 февраля.

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