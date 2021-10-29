Новости

Стало известно, кто сыграет Тони Блэра в 5-м сезоне "Короны" 17:56
"Что-то изменилось, Геральт?": вышел трейлер второго сезона "Ведьмака" 17:46
Бывшая жена актера Валентина Смирнитского найдена мертвой в Москве 16:45
Съемки "Аквамена 2" остановлены: Джейсон Момоа заразился коронавирусом 16:36
Опубликован тизер триллера с Оливией Колман и Дэвидом Тьюлисом 16:31

Лиам Нисон сыграет бывшего убийцу в ирландском триллере

Новости
    29.10.2021, 17:17
Текст:   Юлия Авакова

Североирландский актер Лиам Нисон ("Банды Нью-Йорка", "К-19", "Хроники Нарнии", "Майкл Коллинз", "Отверженные") сыграет в триллере "В стране святых и грешников" (In The Land Of Saints And Sinners), события которого будут развиваться на Изумрудном острове, на что недвусмысленно намекает и само название. Об этом сообщает портал Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
Съемки "Аквамена 2" остановлены: Джейсон Момоа заразился коронавирусом

Нисон предстанет в роли киллера, недавно оставшегося не у дел и засевшего в ирландской деревне. Он испытывает непреодолимое влечение к смертоносной "игре в кошки-мышки с тремя мстительными террористами".

Также стало известно, что для участия в фильме приглашен ирландец Киаран Хайндс ("Игра престолов", "Лига справедливости", "Террор", он также сыграл Клавдия в театральной постановке "Гамлета" с Камбербэтчем).

Режиссером картины станет Роберт Лоренц ("Таинственная рука", "Малышка на миллион", "Гран Торино", "Снайпер", "Заступник"). Основные съемки начнутся в марте 2022 года.

Новости

Вышел трейлер второго сезона "Беспринципных" 16:11
Россияне назвали десять самых страшных фильмов ужасов 15:21
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках 14:57
Слит отрывок из "Нет пути домой", где Человека-паука обливают краской 14:37
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Появились сведения о "Шан-Чи 2" и перезапуске "Фантастической четверки" 13:41
"Наследников" продлили на четвертый сезон 28.10.2021
Вышел русский трейлер сериала "Великая" 28.10.2021
⧣ триллер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер триллера со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым "Вне себя" 13:57
Россияне стали смотреть больше хорроров из-за осенней хандры 10:45
На Netflix вышел трейлер корейского сериала "Зов ада" 10:23
⧣ Ирландия
Фото: kinopoisk.ru
Эмили Блант присоединится к "Оппенгеймеру" Кристофера Нолана 21.10.2021
Вышел новый трейлер ирландской исторической драмы "Белфаст" 21.10.2021
Опубликован новый тизер "Макбета" с Вашингтоном 18.10.2021