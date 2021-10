Лиам Нисон сыграет бывшего убийцу в ирландском триллере

Североирландский актер Лиам Нисон ("Банды Нью-Йорка", "К-19", "Хроники Нарнии", "Майкл Коллинз", "Отверженные") сыграет в триллере "В стране святых и грешников" (In The Land Of Saints And Sinners), события которого будут развиваться на Изумрудном острове, на что недвусмысленно намекает и само название. Об этом сообщает портал Deadline.

Нисон предстанет в роли киллера, недавно оставшегося не у дел и засевшего в ирландской деревне. Он испытывает непреодолимое влечение к смертоносной "игре в кошки-мышки с тремя мстительными террористами".

Также стало известно, что для участия в фильме приглашен ирландец Киаран Хайндс ("Игра престолов", "Лига справедливости", "Террор", он также сыграл Клавдия в театральной постановке "Гамлета" с Камбербэтчем).

Режиссером картины станет Роберт Лоренц ("Таинственная рука", "Малышка на миллион", "Гран Торино", "Снайпер", "Заступник"). Основные съемки начнутся в марте 2022 года.