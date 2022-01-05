Псаки раскрыла детали предстоящих переговоров США и России о безопасности

Вашингтон не планирует последовательно отвечать Москве на каждый пункт по предложениям о гарантиях безопасности, поскольку некоторые из них вовсе не заслуживают такого отдельного внимания. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Между тем, по ее словам, США верят, что в ходе обсуждения удастся достичь прогресса.

"Мы не знаем, что принесут переговоры, намеченные на следующую неделю, но наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат. Мы верим, что есть области, где мы можем достичь прогресса <...>, если они [власти РФ] сядут за стол переговоров готовыми к этому [прогрессу]", - приводит слова Псаки ТАСС.

Напомним, уже известно, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности начнутся в Женеве 10 января. Спустя два дня в Брюсселе состоится Совет Россия - НАТО. А 13 января в Вене пройдет постоянный совет ОБСЕ.