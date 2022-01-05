Путин: "Алмаз-Антей" производит самые надежные системы ПВО в мире

"Алмаз-Антей" производит наиболее надежные и востребованные в мире системы противовоздушной обороны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором концерна Павлом Созиновым.

"Всем в мире хорошо известна продукция компании. Это самое надежное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение - системы ПВО. Это общепризнанный факт", - сказал президент, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства поинтересовался, как у "Алмаз-Антея" обстоят дела с производством гражданской продукции. Из 140 тысяч человек, работающих на предприятиях концерна в 22 регионах, около 30 процентов производят гражданскую продукцию, ответил Созинов. Развиваются такие направления, как техника для управления воздушным движением, метеорадары, медицинские приборы, техника для глубоководных устройств и добычи углеводородов, а также беспилотные летательные аппараты мини- и микрокласса и наземная техника.

"На сегодняшний день те технологии, которые преимущественно были развиты за последние 10-15 лет под военную продукцию, востребованы оказались и под гражданскую продукцию, и мы продолжаем не только сборочные производства, но и технологические решения развивать", - подчеркнул генконструктор.