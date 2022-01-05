Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

Запущенная КНДР баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телерадиокомпания NHK.

Как отмечают журналисты, пуск ракеты, которая пролетела расстояние около 500 километров, был осуществлен после 8 часов утра по местному времени. В результате действий Северной Кореи какого-либо ущерба японским воздушным и морским судам зафиксировано не было.

По словам министра обороны Японии Нобуо Киси, специалисты его ведомства в настоящее время собирают данные о северокорейской ракете и проводят соответствующий анализ информации о произошедшем в сотрудничестве с США и Южной Кореей.