Алексей Немерюк: В "Путешествии в Рождество" принимают участие 104 компании

В дни рождественских праздников всегда хочется попробовать что-то особенное. Кто-то отправляется в гости к бабушкам, чтобы полакомиться пирогами по старинным рецептам, кто-то ищет в магазинах необычные угощения, а для посетителей праздничных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" открываются самые интересные блюда и продукты к столу - все, что помогает попробовать праздник на вкус и создать особую домашнюю рождественскую атмосферу.

"В этом году на праздничных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" свою продукцию представили компании малого и среднего бизнеса: 62 участника торговой программы и 42 - из сферы общепита. В фестивале участвуют предприятия из 16 российских регионов, включая Московскую, Владимирскую, Липецкую, Пензенскую, Тверскую, Тульскую области, Республику Коми и Ставропольский край. Также в программе есть и 5 иностранных участников, которые приехали из республики Узбекистан, Великобритании, Португалии, Китая и Австрии. Такое разнообразие позволило подготовить интересную кулинарную программу фестиваля, в чем гости площадок могут убедиться и в дни новогодних каникул", - рассказал первый замруководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Фестивальные площадки на Ореховом бульваре и на улице Теплый Стан в этом году стали настоящими центрами рождественских блюд. Здесь в меню представлены рождественский гусь под апельсиновым соусом и рождественский штрудель с ванильным соусом. А уж от выбора продаваемых здесь блинчиков просто глаза разбегаются: тыквенный блин со сметаной и медом, посыпанный орешками, и даже черемуховый блинчик с ароматом миндаля с облепиховым курдом и сгущенкой. Запивать все это торжество вкусов предлагают душистым травяным чаем, чаем с малиной и мятой, ягодным киселем, какао с маршмеллоу и медовым сбитнем. На Ореховом бульваре еще есть сытные блинчики с щучьей икрой и зеленым луком, шоколадные блины с соте из лесных ягод и сыром маскарпоне, блинчики "Венский штрудель" с карамелизированными яблоками, кедровыми орешками и корицей, а в Теплом стане - говядина по-рейнски с клюквенным соусом, запеченная в глиняном "римском горшке" с картофелем беби.

Традиционный рождественский штоллен - необходимый атрибут праздника в Германии, а в Москве попробовать этот сдобный пирог с пряностями и сухофруктами приглашают на площадке в Куркино. Штоллен обычно готовят за несколько недель до праздника, а тут можно прийти всей семьей и устроить небольшой праздник! Также здесь будут представлены тигровые креветки с ананасами, жареные пельмешки и дымящиеся колбаски с овощами, приготовленными на гриле.

Гостей площадки, которая расположилась на бульварной зоне 16 микрорайона Зеленограда, ждет меню, в котором есть и золотистая голень индейки, приготовленная на гриле, и сытный шашлык с хрустящим луком и томатным соусом, а из напитков советуем выбрать согревающий рождественский чай с имбирем и лимоном.

Сытный рождественский блин с красной икрой и семгой можно купить после катания на коньках на площадке у Гольяновского пруда. Из других позиций праздничного меню советуем выбрать оригинальную вафлю с колбаской, листом салата, соленым огурчиком и соусом черный перец или же вафлю с творожным сыром, семгой, рукколой и соусом песто.

Обычно считается, что корн-доги (сосиски, покрытые толстым слоем теста из кукурузной муки) - любимое блюдо детей. Однако, если вы придете на площадку на Городецкой улице, то убедитесь, что взрослые тоже не могут устоять перед хрустящей корочкой и ароматной сосиской! А ведь надо еще оставить место для тающих во рту шашлыков из креветок или курочки, сочных бургеров и сэндвичей и десертов, среди которых стоит обратить внимание на оригинальные гонконгские вафли с самым разными наполнителями.

На Вешняковской улице пряный рождественский кекс составит отличную компанию медовому чаю с малиной и можжевельником, пшеничные лепешки с овощами и курочкой или говядиной-гриль имбирному чаю с лимоном и специями, а венские вафли - облепиховому чаю!

Бульвар Дмитрия Донского ждет поклонников бургеров: среди продаваемых здесь, конечно, есть рождественский бургер, а еще польский, а-ля рюс, баварский и даже норвежский фишбургер. Можно пойти дальше и изучить меню колбасок на этой площадке, где тоже есть много вкусного и интересного: датский, мексиканский и французский хот-доги, купаты и нюрнбергские колбаски. Среди напитков гостям предложат на выбор кофе, норвежский чай и согревающий рождественский напиток.

Ну а на Матвеевской улице ждут поклонников оригинальных десертов и любителей открывать новые вкусы: самые разные виды пирожных брауни (вишня-бурбон, клубника-сливки, грецкий орех-горгонзола и тыквенный) или нежные солнечные вафли на кукурузной муке с бананом, соленой карамелью и попкорном, вишней и шоколадом или вафли "Английский завтрак" с бананом, беконом и кленовым сиропом.

На Новом Арбате можно выбрать что-то свое в меню напитков. Здесь есть прянично-имбирный латте, кофе с черникой и фиалкой, "латте-медовик" с сырно-медовой пенкой, "тайский" латте с чили и манго, "мандариновый" какао с розовым перцем, "ангельский" какао с белым шоколадом и клубникой, "пиратский" какао с ромовым изюмом, "Банановый" какао с карамелью и попкорном и "тайский" какао с кокосом и манго.

Все мероприятия фестиваля "Путешествие в Рождество" организуются с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям площадок необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.