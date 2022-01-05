Андрей Бочкарев: Более 3,7 тысячи обманутых дольщиков восстановлены в правах за 2021 год

Завершено строительство 49 домов в столице. Это позволило восстановить в правах более 3,7 тысячи обманутых дольщиков за минувший год. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал: "Город продолжает принимать все возможные меры для защиты и восстановления прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В 2021 году благодаря этой работе введены в эксплуатацию 49 домов и восстановлены права более чем 3,7 тысяч дольщиков".

По его словам, среди ключевых объектов, веденных в этом году, жилые комплексы "Марьино Град" и "Спорт Таун" в поселении Филимонковское в ТиНАО, 8 домов в ЖК "Борисоглебское" и дом "СУ-155" на Балаклавском проспекте.

"Всего с 2011 года в Москве удалось решить проблемы более 23 тысяч дольщиков и построить свыше 200 домов. Полностью решить проблемы всех дольщиков мы надеемся в 2022-2024 годах", - заключил Андрей Бочкарев.