Число пострадавших в массовой аварии под Тулой выросло до 11

Правительство Тульской области сообщило об 11 пострадавших в массовой аварии на трассе М-4 "Дон". Среди травмированных двое детей.

Напомним, в 13:15 на 217 километре трассы в Киреевском районе столкнулись более 50 автомобилей. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. В аварии участвовал автомобиль скорой помощи.

- Дети в состоянии средней тяжести госпитализируются в больницы Тулы и Новомосковска. Четверо мужчин и женщина с травмами различной степени тяжести госпитализируются в медучреждения Тулы, Узловой и Новомосковска. Четырем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались, - рассказали в правительстве региона.

Движение в сторону Москвы по М-4 затруднено, транспорт направляется в объезд. На место аварии выехал мобильный пункт обогрева для водителей.