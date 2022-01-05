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05.01.2022 08:17
Рубрика: Экономика

Эксперты спрогнозировали медленный рост цен на жилье в Москве

Текст: Сергей Жуков
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Стоимость квадратного метра в Москве в этом году продолжит расти, но медленными темпами. Так считают опрошенные "РГ" эксперты.

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Управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка говорит, что цены будут зависеть от нескольких факторов. В частности, от денежно-кредитной политики государства. "Судя по всему, в 2022 году Центробанк продолжит повышать ключевую ставку, и раньше середины 2023 года не стоит рассчитывать на возврат к 5-6 процентам. Это приведет к тому, что ставки по ипотеке могут преодолеть рубеж в 10 процентов, - отмечает она. - Остается надеяться, что государство отреагирует на подобную динамику запуском новых мер поддержки или актуализацией существующих".

Еще немаловажный момент - удорожание строительных материалов. Однако стремительного роста цен на жилье, как это было в 2020-2021 годах, не прогнозируется. По словам совладельца Группы "Родина" Владимира Щекина, динамика спроса на новостройки в Москве, после завершения программы субсидирования ипотечных ставок, показала, что клиенты с рынка не ушли. "И в столице, и в других крупных городах, скорее всего, активность покупателей останется на высоком уровне, поэтому нет предпосылок к снижению цен, во всяком случае, заметного", - подчеркнул Щекин.

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