Наталья Сергунина: На ВДНХ испытали автобус беспилотный автобус для парковых зон

На ВДНХ испытали автобус беспилотный автобус для парковых зон, разработка принадлежит Московскому политехническому университету - участнику Московского инновационного кластера, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Тестирование позволило усовершенствовать алгоритмы движения в дневное и вечернее время, научить нейросети учитывать препятствия на пути.

"Инновации меняют жизнь в мегаполисах, делая инфраструктуру более удобной и современной. Среди перспективных разработок в сфере городской мобильности, помимо воздушного транспорта, - технологии искусственного интеллекта. Они уже тестируются в Москве. Один из таких проектов успешно испытали в "Технограде" на ВДНХ. Речь о компактном беспилотном автобусе, предназначенном для парковых зон", - рассказала Сергунина.

Подобрать удобную площадку для испытаний беспилотника разработчикам помогли специалисты Московского инновационного кластера. "Smart шаттл" работает на электрическом приводе. Он рассчитан на четырех пассажиров, оснащен камерами, радарами, системой глобального позиционирования, ультразвуковыми датчиками. Закрытые колесные арки делают его максимально безопасным для пешеходов. Маневренность и небольшие габариты позволяют использовать шаттл в качестве паркового экскурсионного автобуса или такси.

В ходе тестирования на ВДНХ были улучшены механизмы принятия решений о движении и остановке, объезде препятствий, а также проведены испытания ресурсных возможностей беспилотника. Специалисты проанализировали, как работают сенсоры и камеры, в том числе в темное время дня, накопили необходимую информацию для дополнительного обучения нейронных сетей,отработали алгоритмы, отвечающие за автономное движение и действующие на основе данных датчиков GPS/ГЛОНАСС.

Результаты испытаний помогут повысить комфорт передвижения и усовершенствовать все основные характеристики - от плавности хода и распознавания препятствий до автономности.

Справка "РГ"

Московский инновационный кластер - платформа для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Работу МИК курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. В состав кластера входят более 30 тысяч организаций из Москвы и еще 80 регионов России.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - уникальная образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.

Кстати

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.