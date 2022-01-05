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05.01.2022 20:03
Рубрика: Общество

Почему работающие москвичи страдают от стресса

Текст: Сергей Жуков
Москвичи часто испытывают стресс на работе, но редко делятся своими проблемами с психологами. Это, опросив горожан, выяснили эксперты Head Hunter и сервиса "Доктор рядом".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как оказалось, большинство респондентов (94 процента) стрессуют на рабочем месте. Причем 48 процентов "варятся" в своих мыслях постоянно, четверть - иногда, а 21 процент - редко. Больше всего переживают бухгалтеры и сотрудники управленческого учета, маркетологи, пиарщики, HR-менеджеры, медики, работники искусств и представители медиасферы. Почему стресс стал их верным другом? Половина опрошенных отмечают, что эмоционально выгорают, 29 процентов видят причину в личных проблемах, 23 процента выбивают из колеи сложные проекты. У 19 процентов участников опроса имеются конфликты с коллегами, а у 18 процентов случаются ошибки в работе.

Фото: iStock
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Многие (64 процента) рассказывают о своих проблемах друзьям и родственникам, 21 процент обсуждает наболевшее с коллегами, 2 процента рассказывают о них в интернете, 6 процентов регулярно общаются с психологом, а 38 процентов предпочитают встречать неудачи один на один. Причем 47 процентов хотели бы обратиться к профессионалу, но на деле это сделали только 19 процентов респондентов.

По мнению нейропсихолога Елены Даниловой, стресс стрессу рознь. Поэтому важно выяснять и устранять причину. "Возможно, хватит откровенного разговора с начальником, который расставит все точки и поможет сгладить острые углы", - отметила она в беседе с "РГ". Но если груз на душе слишком велик, и справиться в одиночку одному сложно, Данилова советует обращаться к психологу. "К сожалению, в нашем обществе пока нет культуры работы со своим состоянием, нет ментальной или душевной гигиены, - говорит Елена Данилова. - Даже знание о том, что физкультура полезна, не значит, что все ею занимаются".

Зачастую многие надеются, что все разрешится само собой. Потому к психологу идут в самый последний момент, когда организм "ломается" и больше не в силах держать удар.

- С детства многих воспитывают по принципу "никому не верь, справляйся сам, просить помощи стыдно", и вот такие "всемогущие" дети, став взрослыми, продолжают играть в супергероев, дорабатываясь до выгорания и депрессии, - отмечает собеседник "РГ". - Однако этих детей и взрослых не научили даже малейшим инструментам анализа своего состояния и самопомощи.

В нужный момент поход к психологу, подчеркивает Данилова, спасет не только от стресса, но и поможет компании сохранить прибыль.

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