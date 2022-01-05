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05.01.2022 11:55
Рубрика: Власть

Собянин рассказал о переходе к адресным проектам по программе "Мой район"

Текст: Максим Милославский

В Москве планируют реализовать адресные проекты благоустройства по программе "Мой район". Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Он рассказал, что программа "Мой район" продолжает совершенствоваться и развиваться. С каждым годом, по его словам, в ней будет появляться больше проектов в интересах отдельных групп горожан.

"Мой район" сейчас охватывает всю территорию города. "В каждом районе, независимо от его особенностей, мы решаем одну и ту же задачу: создание комфортной среды для повседневной жизни, работы, учебы и отдыха москвичей, - объяснил Собянин. - Ежегодно благоустройство охватывает тысячи московских дворов, сотни парков, улиц и скверов. На 2022 год подготовлен не менее масштабный план работ".

По словам мэра, в рамках программы постепенно планируется сдвигать акценты от общего благоустройства к реализации адресных проектов. Например, для поклонников здорового образа жизни или владельцев домашних животных.

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