В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве пятилетней девочки

В Костроме полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что вечером 4 января пропал ребенок, проживавший на улице Северной Правды. Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка узнали, что к гулявшей рядом с 34-ым домом девочке подошли двое взрослых, после чего скрылись с ней в неизвестном направлении.

Тело несовершеннолетней было обнаружено в комнате одного из общежитий города. Следователи и сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка.