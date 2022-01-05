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Рубрика: Происшествия

В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве пятилетней девочки

В Костроме полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

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Ранее сообщалось, что вечером 4 января пропал ребенок, проживавший на улице Северной Правды. Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка узнали, что к гулявшей рядом с 34-ым домом девочке подошли двое взрослых, после чего скрылись с ней в неизвестном направлении.

Тело несовершеннолетней было обнаружено в комнате одного из общежитий города. Следователи и сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома

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