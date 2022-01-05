В Подмосковье задержана женщина, убившая свою 10-месячную дочь

Прокуратура Московской области поставила на контроль расследование убийства матерью своей 10-месячной дочери.

По данным следствия, днем 4 января в деревне Гаврино женщина вышла на прогулку с 10-месячной дочкой в коляске. Во время прогулки мать задушила свою дочь и спрятала тело в ближайшей лесополосе, закопав в снегу, сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По данным областного ГСУ СК, в полицию 4 января обратилась родственница женщины, которая была обеспокоена отсутствием ребенка. После чего начались поиски пропавших. Вечером было обнаружено тело ребенка, а также найдена и задержана мать. По данным СК, на допросе женщина призналась и раскаялась в убийстве дочери.