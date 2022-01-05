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Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области три человека погибли, пятеро пострадали в ДТП

В Нижегородской области легковушка столкнулась с минивэном на междугородней трассе. В результате аварии погибли три человека, еще пятеро пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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По данным ведомства, авария произошла в 16.15 на 489-м километре дороги Нижний Новгород - Казань. Легковой автомобиль Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном Volkswagen. Три человека, ехавшие в легковушке, погибли, один пострадал. Также травмы получили четыре человека, ехавшие в Volkswagen. Среди них двое детей. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии уточняются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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