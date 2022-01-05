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05.01.2022 10:51
Рубрика: Происшествия

В подтопленный поселок Красноярского края прибыли спасатели

Текст: Ирина Штерман
В поселок Стрелка (часть Лесосибирска), подтопленный Енисеем, прибыл отряд краевого госучреждения "Спасатель". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уровень воды в Енисее в районе поселка Стрелка начал подниматься накануне, и 5 января в 02.00 по местному времени достиг отметки 841 см при критическом уровне 830 см. Были подтоплены 13 приусадебных участков, два их них - с надворными постройками. К утру 5 января уровень воды стал падать, в 06.00 он опустился до отметки 808 см.

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Тем не менее, спасатели помогают жителям, участки которых находятся в зоне затопления, эвакуировать домашний скот, перемещать сено, выносить из хозяйственных построек вещи. На месте работают 26 специалистов и восемь единиц техники.

Накануне, 4 января, для жителей Стрелки были подготовлены пункты временного размещения, где благополучно переночевали шесть человек, четверо из которых - дети. Всего в населенном пункте проживают почти 4,7 тыс. человек. Подтопления здесь случаются регулярно.

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