В подтопленный поселок Красноярского края прибыли спасатели

Уровень воды в Енисее в районе поселка Стрелка начал подниматься накануне, и 5 января в 02.00 по местному времени достиг отметки 841 см при критическом уровне 830 см. Были подтоплены 13 приусадебных участков, два их них - с надворными постройками. К утру 5 января уровень воды стал падать, в 06.00 он опустился до отметки 808 см.

Тем не менее, спасатели помогают жителям, участки которых находятся в зоне затопления, эвакуировать домашний скот, перемещать сено, выносить из хозяйственных построек вещи. На месте работают 26 специалистов и восемь единиц техники.

Накануне, 4 января, для жителей Стрелки были подготовлены пункты временного размещения, где благополучно переночевали шесть человек, четверо из которых - дети. Всего в населенном пункте проживают почти 4,7 тыс. человек. Подтопления здесь случаются регулярно.