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05.01.2022 12:39
Рубрика: Экономика

Названы регионы России, где чаще всего берут кредиты

Текст: Вера Черенева

Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Башкирия, Татарстан и Петербург оказались лидерами по числу выданных потребительских кредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по итогам анализа данных за 11 месяцев прошлого года.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Лидерство столицы в рейтинге объяснятся численностью населения. В прошлом году в Москве было выдано 818,8 тысячи кредитов. Причем, интерес граждан к потребкредитованию растет, число договоров выросло более чем на 27 процентов. Похожий тренд наблюдается в Подмосковье, здесь выдано 707,6 тысячи кредитов, увеличение за год - 24 процента.

В прошлом году эти два региона также были лидерами в рейтинге НБКИ, на третьем месте Краснодарский край. Здесь выдано 581 тысяча кредитов, рост - 17,1 процента.

Башкирия оказалась на четвертом месте, в республике выдано 522 тысячи кредитов. Но динамика роста числа договоров относительно других регионов-лидеров более скромная - всего 15 процентов.

В Татарстане количество кредитов выросло на 22 процента, что обеспечило региону пятое место в рейтинге с показателем 514 тысяч договоров.

Наибольший рост числа взятых кредитов зафиксирован в Петербурге - 28 процентов. Если за 11 месяцев 2020 года жители Северной столицы оформили 391 тысячу кредитов, то в 2021 - 502 тысячи.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Также в число лидеров рейтинга вошли Свердловская (498 тысяч), Ростовская (439 тысяч) и Челябинская области (420 тысяч). Ну а замыкает десятку Кемеровская область с показателем 341 тысяча оформленных договоров, причем, в этом регионе рост оказался одним из самых незначительных - всего 7 процентов. Правда, на Алтае рост оказался еще ниже - 3,9 процента, регион занимает в рейтинге 16-е место с показателем 280 тысяч договоров.

Составители рейтинга отмечают, что рынок потребкредитования еще не восстановился относительно показателей 2019 года, банки ведут себя консервативно и повышают требования к заемщикам. Причем, в регионах-лидерах рейтинга требования самые жесткие. Максимальный размер персонального кредитного рейтинга сейчас составляет 850 баллов, так вот, в столице банки выдают кредиты заемщикам с рейтингом 653, в Петербурге договоры заключают с теми, у кого 652 балла. Наиболее лояльны банки в Иркутской области, они готовы выдавать кредит заемщикам, рейтинг которых составляет 606 баллов.

В регионах Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Сибирь СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Краснодарский край ПФО Башкортостан ПФО Татарстан УрФО Челябинская область

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