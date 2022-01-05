Ученый спрогнозировал появление интеллектуальных киборгов в 2022 году

Уже в 2022 году в мире могут появиться первые гибриды человека и искусственного интеллекта, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Технологии машинного обучения и когнитивные технологии" Александра Бохановского.

В частности, ученый анонсировал появление так называемых когнитивных "кентавров", это системы решения сложных задач, где решение принимается как человеком, так и искусственным интеллектом. Такой метод может применяться для управления крупными компаниями.

Гибридные системы могут успешно себя зарекомендовать и в социотехнических системах, например, при выстраивании HR-политики на предприятиях. Дело в том, обращает внимание эксперт, что сейчас, когда эту работу выполняет только человек, включаются достаточно большая доля неопределенности, при этом она не всегда оправданна. Такой подход мешает оптимизировать задачи. Конечно, посадить робота вместо штатного кадровика технически невозможно, но, считает Буховский, искусственный интеллект может в будущем при проектировании производственных линий предприятий рассчитывать не только мощность необходимого оборудования, но и давать выкладки по количеству необходимого персонала, его компетенциям и оптимальному графику работы.

Использование технологий искусственного интеллекта для разработки решений вполне прикладных задач при существующем дефиците кадров, работающих с большими данными, в перспективе может привести к тому, что сотрудники-люди с недостаточными компетенциями начнут проигрывать искусственному интеллекту, что приведет к пересмотру кадровой политики в информационных технологиях. В качестве примера эксперт привел случай, когда искусственный интеллект неожиданно выиграл хатактон МЧС, посвященный предотвращению чрезвычайных наводнений, оказалось, что нужные и вполне применимые в жизни алгоритмы, были предложены в десятки раз быстрее, чем обычно это бывает на таких мероприятиях. Проигрыш людей эксперт объясняет тем, что некоторые специалисты, при решении подобных задач просто используют метод перебора разных алгоритмов без какого-либо творческого подхода. У искусственного интеллекта такая работа, конечно, получается быстрее.

Все эти тенденции приведут к тому, что со временем искусственный интеллект приобретет две черты, которые, как считалось ранее, характерны только для людей. В частности, в среде искусственного разума начнется расслоение, когда более сильный искусственный интеллект начнет так или иначе "рассуждать" о более слабых искусственных интеллектах. Кроме того, повсеместное применение искусственного интеллекта к решению человеческих задач рано или поздно приведет к тому, что он начнет ошибаться. Причина не в том, что искусственный интеллект "зазнался", а в том, что во многих ситуациях, которые решают люди, высока доля неопределенности и на этой зыбкой почве компьютерный мозг рано или поздно начнет выдавать неверные решения.

Единственный способ избежать ошибок искусственного интеллекта - это создание множества метрологических эталонов для восполнения отсутствующих данных.

По мнению эксперта, получат развитие и аватар-подобные технологии. Слово "аватар" давно перестало восприниматься как термин из научной фантастики, аватарами называют наборы цифровых данных, это может быть объект или человек, перед которым в киберпространстве поставлена та или иная задача. Пока сами аватары "безжизненны", главным минусом ученый называет отсутствие обратной связи, позволяющей оценить применение того или иного метода для решения задачи и в целом реакцию аватара на происходящее. По оценкам эксперта, аватары могут самообучаться при применении метакогнитивных технологий, это позволит сделать искусственный интеллект более персонифицированным. Фактически все эти "апргейды" могут ждать сферу искусственного интеллекта уже в 2022 году. Разработанный людьми разум будет решать все больше человеческих задач и приобретать все больше черт своих создателей, а в киберпространстве, став аватаром, он и вовсе сможет превратиться в своих разработчиков, став, исходя из поставленной задачи "инквизитором", охраняющим порядок в системе или "охотником за головами", выискивающим по цифровому следу талантливых специалистов.