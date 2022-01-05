В Ленобласти один человек погиб, трое пострадали в ДТП со "скорой"

На трассе в Ленинградской области машина скорой помощи столкнулась с легковушкой. В результате аварии погиб один человек, еще трое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на аварийно-спасательную службу региона.

По данным ведомства, авария произошла на 636-м километре трассы М-10. Автомобиль "скорой" Ford Transit и легковушка Daewoo Nexia столкнулись лоб в лоб. В результате один человек, ехавший в слоне Nexia, погиб. Еще трое пострадали.

На месте работали сотрудники спасательного отряда города Тосно. Обстоятельства аварии на данный момент не сообщаются. В региональном МВД агентству сообщили, что пока не располагают информацией о происшествии.