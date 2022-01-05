В Новгородском кремле нашли тайную лестницу

В Великом Новгороде во время проведения реставрационных работ на территории кремля недалеко от Златоустовской башни обнаружена тайная лестница. Куда она ведет, пока неизвестно, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Новгородский государственный музей-заповедник.

Реставраторы предполагают, что лестница могла вести на боевой ход из помещений, пристроенных к пряслу. Эта версия подтвердится, если лестница закончится на уровне земли. Если уйдет ниже вглубь кремлевских подземелий, то тогда придется искать новые объяснения.

Пока датировка секретной лестницы не установлена, но специалисты уверены, что построили ее не позже XVII века.

В данный момент часть специалистов продолжают раскопки на территории кремля, другие изучают летописи и старинные документы, содержащие чертежи и проекты крепости. Их цель - найти в источниках упоминание секретной лестницы.

Несмотря на то, что в истории с лестницей вопросов явно больше, чем ответов, в Новгородском музее-заповеднике с уверенностью говорят о том, что после реставрации боевого хода кремля, лестницу скорее всего откроют для туристов.