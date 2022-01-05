В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы

В Санкт-Петербурге продлили действие "желтого" уровня погодной опасности до 12.00 7 января. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на Росгидромет.

Причиной стала гололедица, которая наблюдается в Северной столице после потепления. "Желтым" называют второй уровень потенциально опасной погоды.

В связи с этим власти города попросили водителей по возможности не пользоваться автомобилями, а пешеходов - быть осторожными на скользких тротуарах и дорогах.

По данным Северо-Западного УГМС, гололедица и сложная обстановка на дорогах в Петербурге сохранятся 5 и 6 января. Но температура воздуха будет понижаться: если 5 января она составляет около плюс 2 градусов, то на следующий день ожидается минус 2-4 градуса. В Рождество, 7 января, в Северной столице прогнозируют минус 9-11 градусов.