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05.01.2022 14:57
Рубрика: Общество

В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге продлили действие "желтого" уровня погодной опасности до 12.00 7 января. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на Росгидромет.

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Причиной стала гололедица, которая наблюдается в Северной столице после потепления. "Желтым" называют второй уровень потенциально опасной погоды.

В связи с этим власти города попросили водителей по возможности не пользоваться автомобилями, а пешеходов - быть осторожными на скользких тротуарах и дорогах.

По данным Северо-Западного УГМС, гололедица и сложная обстановка на дорогах в Петербурге сохранятся 5 и 6 января. Но температура воздуха будет понижаться: если 5 января она составляет около плюс 2 градусов, то на следующий день ожидается минус 2-4 градуса. В Рождество, 7 января, в Северной столице прогнозируют минус 9-11 градусов.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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