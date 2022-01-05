Какие разработки ведутся в военном инновационном технолисе "ЭРА"

В единственном в стране военном инновационном технополисе "ЭРА", расположенном в Анапе, прошел первый хакатон среди операторов научных рот.

В интеллектуальной битве приняли участие 14 команд. За 48 часов им предстояло решить одну из трех предложенных задач - разработать прикладное решение для анализа неструктурированных данных, создать программу для оценки профессиональных качеств специалиста и разработать приложение для анализа поведенческой модели пользователей в интернете, выявления их склонностей и интересов.

Напомним, технополис открылся в 2018 году, тогда здесь было четыре роты, сегодня уже восемь, в которых служит 320 парней. Все операторы научных рот - выпускники вузов, отобранные по конкурсу для прохождения срочной службы в "ЭРЕ". У них есть возможность выбрать одно из 14 научных направлений, которыми занимаются в технополисе. Операторы работают вместе с ведущими учеными, конструкторами, опытными инженерами-технологами.

- Любой хакатон направлен на то, чтобы решить какую-то техническую проблему, это наиболее быстрый и дешевый способ получить целую линейку идей, - сообщил корреспонденту "РГ" заместитель руководителя департамента информационных систем минобороны РФ полковник Николай Лишин. - Причем ребята создали функциональные образцы, конечно, в дальнейшем их придется дорабатывать. Победили те конкурсанты, которые решили задачу с использованием наиболее современных интеллектуальных методов. Причем технологию можно применять и при реализации других проектов, то есть их идея - универсальна. Хакатоны еще хороши соревновательным эффектом. Желая обыграть друг друга, команды выдают очень перспективные идеи. Мы ставим их в такие условия, что мозг начинает работать быстрее. В итоге за прошедшие двое суток получили решения, о которых могли либо вообще никогда не узнать, либо просто пройти мимо. При этом они разные, есть абсолютно оригинальные.

После двухдневного мозгового штурма команды представили свой программный продукт на суд жюри, которое оценивало удобство использования приложения, достоверность обработки данных, их полноту, обоснованность выбранных методов решения предложенной задачи, оформление и презентацию.

- Сейчас большое количество анкет приходится обрабатывать вручную, чтобы определить, в какую роту направить кандидата, - рассказал оператор научных рот Андрей Шляхов. - Предлагаем с помощью нашего приложения оптимизировать этот процесс. Основная часть работы заключалась в выделении критериев оценки. Есть набор неструктурированных данных, и мы решали, как их классифицировать. У каждого взвода - свое направление научной деятельности. Поэтому ввели такой критерий - знание языков программирования и библиотек или прикладных программных продуктов. Для каждого взвода определили, какими языками программирования должен владеть кандидат, если он хочет попасть в него. Затем из анкет по ключевым словам - названиям данных языков и библиотек - вычленили информацию, кто именно ими владеет.

Подобных критериев несколько, у каждого свой "коэффициент веса", который определяется тем, насколько данная характеристика важна для конкретного научного взвода. В итоге программа позволяет распределить кандидатов в те научные взводы, которые им подходят больше всего. Загружать анкеты можно в разных форматах: doc, docx, pdf, jpg.

Предложенные на хакатоне идеи будут использованы и лягут в основу дальнейших разработок.

- Эти ребята - одни из лучших в сфере IT, ведь конкурс в технополис - свыше 15 человек на место. Постараемся сделать хакатон постоянным, - добавил Николай Лишин. - Представители различных организаций, которые приехали на наш форум, уже поняли, что для них это отличная возможность решить какие-то задачи в оборонной сфере. Несколько устных заявок уже поступило.

После службы у операторов научных рот есть возможность остаться в технополисе и дальше либо работать на контрактной основе, либо стать гражданскими специалистами. Такие примеры уже есть. Так, отслуживший призывник Святослав Малышкин стал младшим научным сотрудником лаборатории клеточных и молекулярно-генетических технологий. Здесь выделяют ДНК из крови военнослужащих, расшифровывают генетический код и соотносят его с фенотипами.

Одно из направлений работы отдела медико-биологических исследований - определять профессиональную надежность военнослужащих. Обычно это делается с помощью разного рода тестов. Однако здесь пытаются использовать и другие способы, в том числе анализ медицинских показаний, мимики. По мнению заместителя начальника отдела Петра Потапова, тесты легко обойти, к ним уже привыкли. Многие знают, как отвечать, чтобы добиться нужных показателей на шкале лживости.

Здесь же хотят создать комплекс, который позволит объективнее анализировать профессиональную надежность военнослужащего. В том числе помочь могут гены, способные показать предрасположенность человека к службе в определенном роде войск. Проще говоря, кандидату скажут, кем ему лучше быть - летчиком или подводником.

По словам Святослава Малышкина, есть гены, которые отвечают за психоэмоциональную устойчивость, другие дают понять, проявится ли шизофрения с течением времени:

- Мы не ставим диагнозов, понимаем, что наши исследования еще далеки от совершенства. Пытаемся выявить предрасположенность к каким-то психоэмоциональным расстройствам на ранних этапах, перепроверяем гены, которые нас интересуют, пытаемся найти новые фенотипы.

В технополисе также есть дизайн-центр микроэлектроники, центр машинного обучения и научно-производственный центр (он включат конструкторское бюро малых космических аппаратов). Создан своего рода кластер, где занимаются самыми современными технологиями в области распознавания образов, робототехники, искусственного интеллекта.

- В робототехнике у нас есть интересные разработки в сфере использования беспилотных летательных аппаратов, - рассказал "РГ" начальник научно-исследовательского отдела полковник Евгений Назаров. - Апробируем технологии управления дронами, в том числе, без участия операторов, оцениваем автономность систем. Добились первых успехов в создании алгоритмов автономного управления. Недавно на крупном конкурсе заняли второе место, задача там была такая - дрон должен был самостоятельно без участия оператора проникнуть в помещение, сориентироваться, пройти лабиринт и вылететь. Это глобальная задача, которую нам диктует будущее, и мы стараемся ее решить. Сейчас наши разработки проходят апробацию, приемка на вооружение - процесс длительный. Но практически каждая вторая наша модель имеет перспективу использования в системе министерства обороны. В технополисе оборудован масштабный научно-производственный центр, который позволяет полностью реализовать наши проекты - от разработки идеи до конструирования образца для испытаний.

По мнению Назарова, хакатоны и мозговые штурмы очень полезны с точки зрения мобилизации всех ресурсов, знаний и навыков ребят. В результате возникают нестандартные решения серьезных задач или застарелых проблем, с которыми обычными методами справиться нельзя. Как добавил Николай Лишин, идеи победителей будут дорабатываться и внедряться в технологические цепочки. Предложения других участников хакатона также рассмотрят, и возможно, используют в качестве альтернативных вариантов. Планируется сформировать банк полученных в результате хакатонов программ и решений. И уже начался прием новых задач для будущих хакатонов от организаций, специализирующихся на создании вооружения и автоматизированных систем.

Мнение

Игорь Ашрамов, эксперт Совета Федерации и Общественной палаты по вопросам информационной безопасности:

- Хакатон помогает решать реальные задачи, конечно, потом предложенную технологию придется "пересобрать", большую часть элементов заменить. Таких конкурсов в гражданской сфере много, и я считают, что у министерства обороны они тоже должны быть. Но это способ создать прототип, а не готовую систему. Кроме того, такие мероприятия формируют навык очень быстрого принятия решения, что очень важно. Хакатон должен развиваться и из тренировки операторов научных рот превратиться в конкурс проектов для минобороны.