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05.01.2022 16:33
Рубрика: Общество

Медики рассказали, как избежать переедания в праздники

Текст: Наталья Коротченко

Основная причина переедания за праздничным столом - несоблюдение режима питания в течение дня. Даже если вечером ожидается обильное застолье, в рационе обязательно должны присутствовать завтрак, обед и легкие перекусы, иначе риск съесть лишнее за ужином только вырастет, считают специалисты центра общественного здоровья Астраханской области.

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Кроме того, чтобы избежать переедания, следует отдавать предпочтение нежирным продуктам, рыбе и морепродуктам. Медики также рекомендуют готовить на стол легкие закуски, состоящие из овощей, зелени и фруктов. В качестве заправки можно выбрать натуральный йогурт, сок лимона или граната.

Готовить предлагается именно на то количество персон, которые соберутся за столом, без запаса. Иначе горы салатов только подстегнут желание накладывать в тарелку еще и еще. Хранить же салаты наподобие оливье или селедки под шубой - с майонезом, яйцами и консервированными овощами - долго не получится. В холодильнике такие заправленные блюда можно держать не дольше шести часов.

Специалисты также советуют воздержаться от употребления сладкой газировки, так как она провоцирует желание поесть, даже если вы уже не голодны.

"Старайтесь получать удовольствие от праздничной атмосферы, общения с родными и друзьями, от долгожданного отдыха, а не от еды", - рекомендуют медики.

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