Новости

В столице Казахстана ввели режим ЧП до 19 января 13:26
Песков: Путин обязательно посетит рождественскую службу 13:18
Стало известно время проведения заседания Совета Россия-НАТО 13:14
Четырехлетняя племянница Джорджа Флойда получила пулевое ранение 13:02
"Спартак" отреагировал на слухи о покупке нападающего Кайседо 12:45
Насколько выросла реальная зарплата россиян в 2021 году 12:43
Названы регионы России, где чаще всего берут кредиты 12:39
В Подмосковье задержана женщина, убившая свою 10-месячную дочь 12:29
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Воронеже выросло до 15 12:25
В Москве работу общественного транспорта продлят в Рождество 12:19
Россия будет выпускать аппараты, получающие медкислород из воздуха 12:18
РАН: Международные организации признают российские вакцины в этом году 12:15
Поставки обновленного Су-30 могут начаться в 2023 году 12:13
Новогодние сюрпризы ждут россиян в онлайн-прогулках по Брестскому региону 12:09
Андрей Бочкарев: 37 ТПУ появятся в Москве к концу 2023 года 11:56
Собянин рассказал о переходе к адресным проектам по программе "Мой район" 11:55
Андрей Бочкарев: Более 3,7 тысячи обманутых дольщиков восстановлены в правах за 2021 год 11:52
Костромские власти окажут помощь семье убитой девочки 11:50
Оперштаб: В Москве выявлено 2 307 новых случаев COVID-19 11:49
ВМФ России проведет в этом году около тысячи учений 11:43
В Совфеде прокомментировали события в Казахстане 11:39
Мишустин: Важно уменьшить зависимость от иностранных материалов 11:35
На Окинаве могут ужесточить ограничения из-за вспышки коронавируса 11:23
Володин уверен в необходимости ужесточения наказания для педофилов-рецидивистов 11:23
МИД РФ: Данных о пострадавших в Казахстане россиянах нет 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
05.01.2022 12:43
Рубрика: Экономика

Насколько выросла реальная зарплата россиян в 2021 году

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Активнее всего реальная зарплата в 2021 году росла в Уральском федеральном округе, а на Северном Кавказе она, наоборот, снизилась. Такие данные получили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru "Банк данных заработных плат".

Фото: iStock
Россияне рассказали, сколько хотели бы зарабатывать в 2022 году

Они сравнили доходы работников в федеральных округах в 2020 и 2021 годах. Лучшая динамика зафиксирована на Урале - плюс 12 процентов. За основу брались зарплаты сотрудников уровня "специалист" и "ведущий специалист". В УФО в 2020 году их доход превышал 56 тысяч рублей, а в 2021-м составил 62,85 тысячи.

На второй строчке рейтинга - Сибирский федеральный округ с ростом в 8 процентов. Третье место за Санкт-Петербургом и Ленинградской областью - 6 процентов. Четвертое место разделили Москва (с Подмосковьем) и Южный ФО - 5 процентов. При этом в российской столице и Московской области самые высокие абсолютные показатели: в 2020-м местные работники получали 89,4 тысячи, а в 2021-м - 93,7.

На следующей строчке рейтинга находится Приволжский федеральный округ с 4 процентами, а Дальний Восток, Северо-Запад и Центральная Россия показали рост в 2 процента.

"Зарплаты работников из Северо-Кавказского ФО не только традиционно расположились в конце рэнкинга, но и стали единственными показавшими небольшое снижение (минус 1 процент) по итогам года", - сообщили в PR-службе HeadHunter Юг. При этом и доходы работников в СКФО самые низкие: в 2020-м - 42,64 тысячи, в 2021-м - 42,2.

- Положительная динамика доходов работников в России находится в тренде 2020 года, но при этом сохраняется отставание роста зарплат на рынке труда от темпов инфляции. Только в 2019-м в российских компаниях темпы роста зарплат соответствовали показателям инфляции (5 процентов), но начиная с 2020 года они находятся ниже прогнозных и фактических инфляционных показателей, - отметила директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель проекта "Банк данных заработных плат" Наталья Данина. - В 2021 году ситуация осталась прежней - рост совокупного дохода российских работников составил от 5,1 до 6,9 процента в зависимости от должностного уровня (среднее значение - 6 процентов), что на 1,4-1,9 процентных пункта ниже прогноза ЦБ РФ и минэкономразвития по инфляции по итогам 2021 года.

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край СКФО Дагестан СКФО Ингушетия СКФО Кабардино-Балкария СКФО Карачаево-Черкесия

Главное сегодня

Стало известно время проведения заседания Совета Россия-НАТО
В столице Казахстана ввели режим ЧП до 19 января
Врачи рассказали об особенностях вызванной "омикроном" волны COVID-19
Казахстан отложил на год переход на электронную продажу газа
В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве пятилетней девочки
Нотариусы пояснили, когда с подарков платят налоги
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье