Насколько выросла реальная зарплата россиян в 2021 году

Активнее всего реальная зарплата в 2021 году росла в Уральском федеральном округе, а на Северном Кавказе она, наоборот, снизилась. Такие данные получили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru "Банк данных заработных плат".

Они сравнили доходы работников в федеральных округах в 2020 и 2021 годах. Лучшая динамика зафиксирована на Урале - плюс 12 процентов. За основу брались зарплаты сотрудников уровня "специалист" и "ведущий специалист". В УФО в 2020 году их доход превышал 56 тысяч рублей, а в 2021-м составил 62,85 тысячи.

На второй строчке рейтинга - Сибирский федеральный округ с ростом в 8 процентов. Третье место за Санкт-Петербургом и Ленинградской областью - 6 процентов. Четвертое место разделили Москва (с Подмосковьем) и Южный ФО - 5 процентов. При этом в российской столице и Московской области самые высокие абсолютные показатели: в 2020-м местные работники получали 89,4 тысячи, а в 2021-м - 93,7.

На следующей строчке рейтинга находится Приволжский федеральный округ с 4 процентами, а Дальний Восток, Северо-Запад и Центральная Россия показали рост в 2 процента.

"Зарплаты работников из Северо-Кавказского ФО не только традиционно расположились в конце рэнкинга, но и стали единственными показавшими небольшое снижение (минус 1 процент) по итогам года", - сообщили в PR-службе HeadHunter Юг. При этом и доходы работников в СКФО самые низкие: в 2020-м - 42,64 тысячи, в 2021-м - 42,2.

- Положительная динамика доходов работников в России находится в тренде 2020 года, но при этом сохраняется отставание роста зарплат на рынке труда от темпов инфляции. Только в 2019-м в российских компаниях темпы роста зарплат соответствовали показателям инфляции (5 процентов), но начиная с 2020 года они находятся ниже прогнозных и фактических инфляционных показателей, - отметила директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель проекта "Банк данных заработных плат" Наталья Данина. - В 2021 году ситуация осталась прежней - рост совокупного дохода российских работников составил от 5,1 до 6,9 процента в зависимости от должностного уровня (среднее значение - 6 процентов), что на 1,4-1,9 процентных пункта ниже прогноза ЦБ РФ и минэкономразвития по инфляции по итогам 2021 года.