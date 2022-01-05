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05.01.2022 06:00
Рубрика: Культура

Танец дервиша: путешествие на 600 лет назад

Текст: Алексей Вакуленко (Евпатория)
"Российская газета" открыла специальную почту, на которую вы можете написать о своем самом удачном отпуске и удивительном путешествии в России. Прислать фотографии, видео. И поделиться опытом, дав советы тем, кто соберется оправиться по вашему маршруту.

Самые интересные рассказы и полезные советы планируем публиковать на сайте в сюжете "Отдых и туризм в России". Пишите, ждем: rest@rg.ru

А начинаем мы с рассказа нашего собкора в Крыму Алексея Вакуленко. Он прогулялся по древним улочкам комплекса "Текие дервишей" - уникальной мусульманской обители XV-XVI веков, чтобы ощутить неповторимую атмосферу памятника истории и архитектуры. Текие - это и есть обитель.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Сейчас здесь проходят театрализованные экскурсии "Кружение дервишей". Ближайшие аналогичные образцы исламской архитектуры, как и реконструкцию молитвенного кружения дервишей, сегодня можно увидеть в Турции и Египте.

Известная, как всесоюзная детская здравница, Евпатория - еще и город 25 веков, о которых напоминают сохранившиеся до наших дней памятники архитектуры. И вот уже шесть веков существует комплекс "Текие дервишей", который, помимо обители, включает в себя пристроенную к нему в XVII веке мечеть "Шукурулла-Эфенди" и в XVIII столетии медресе. С этой справочной информации облаченный в дервиша экскурсовод открывает удивительное путешествие по неповторимому духовному центру.

Фото: Николай Гернет
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Вдоль южной стены мечети в ряд выстроены надгробия с разрушенных старинных мусульманских кладбищ города, одно из которых располагалось на территории комплекса. Испещренные надписями массивные камни напоминают и о бренности бытия, и о вечности, настраивая туристов на особый, возвышенный, лад.

"Я расскажу вам, кто такой дервиш, что значит путь дервиша и зачем дервиши мевлеви кружатся", - говорит экскурсовод, приглашая посетителей в обитель.

Современная цивилизация с ее обществом потребления, высокими технологиями и катастрофически ускорившимся временем, кажется, разбивается вдребезги о неизбывную тишину каменных стен текие. Вход туда и низок, и узок, и неудобен для рабов комфорта. Но не для странствующих суфиев, тех самых дервишей, для которых смыслом жизни был поиск единения со Всевышним.

Персидское слово "дервиш" переводится как "нищий". Однако кем кем, а уж нищими дервиши вряд ли были. Подаяние бродячему мистику считалось почетным долгом каждого мусульманина, ведь молитва дервиша ограждала дающего от напастей.

Фото: Александр Эшкинин/РГ
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Дервиши Мевлеви свободно женились. Неженатые жили при текие, женатые - в городе, ночуя несколько раз в неделю, особенно накануне торжественных обрядов, в обители. Во время ночевки они совершали религиозные упражнения (зикр), которые включали в себя молитвы и танцы, призванные освободить дух.

Сегодня с отдельными молитвенными танцами дервишей под аккомпанемент барабана и кларнета посетителей евпаторийского текие знакомит переодетый экскурсовод. Даже несмотря на откровенно театральный характер, действо впечатляет и завораживает. В немалой степени тому способствуют, как и потрясающая акустика, так и интерьер текие с 19 кельями для дервишей.

Но вот музыка замолкает. Молча поклонившись, "дервиши" покидают приделы обители. Никаких аплодисментов. В воздухе повисает звенящая тишина - немой свидетель сердечного восторга.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Немногочисленная группа посетителей (все-таки межсезонье, да и антиковидные ограничения дают о себе знать), выходя из текие, благодарит экскурсовода за возможность прикоснуться к духовным практикам дервишей. "Здесь нет красивых и запоминающихся построек, расписных стен, скульптур, но здесь есть история", - признается Артем Аракелов из Москвы.

Для Анны Меркуловой из Нижнего Новгорода эта экскурсия стала, как она сказала, "настоящим открытием": "Место замечательное, здесь всем существом ощущаешь время".

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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