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05.01.2022 13:45
Рубрика: Экономика

В Крыму заявили о планах по выводу гостевых домов из тени

Текст: Сергей Винник (Симферополь )

В Крыму не отказались от намерения легализовать такую форму размещения туристов, как "гостевые дома" с тем, чтобы вывести этот сектор отдыха из тени. Об этом РИА Новости рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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По ее данным, законодательное урегулирование статуса гостевых домов на полуострове только в первый год может пополнить бюджет республики на 600 миллионов рублей. Такая сумма калькулирована с учетом различных форм налогообложения, предельных форм доходов и налоговых ставок для разных форм бизнеса. На сегодняшний день, отметила сенатор, препятствием для легализации является отсутствие дифференцированного подхода к отелям и гостевым домам.

- По-прежнему остается актуальным вопрос оказания услуг временного размещения в жилых помещениях в Крыму, - сказала Ольга Ковитиди. - К таким средствам размещения предъявляются требования как к гостиницам, что, в свою очередь, является административными барьерами и факторами, сдерживающими легализацию гостевых домов.

Сенатор отметила, что 2021 год дал основания для оптимистического прогноза развития туристической отрасли Крыма. Полуостров продемонстрировал убедительный рост популярности среди направлений внутреннего туризма. За девять месяцев 2021 года доходы мест размещения превысили аналогичный показатель предыдущего года в 1,3 раза, составив более 36 миллиардов рублей. За 11 месяцев налоговые поступления в бюджет Крыма от туриндустрии достигли 3,5 миллиарда рублей. За это же время Крым посетили свыше 9 миллионов туристов, что на 25 процентов больше, чем год назад и является абсолютным рекордом в новейшей истории полуострова.

Сенатор также отметила, что Крым будет участвовать в программе туристического кэшбэка в период с 18 января по 30 апреля 2022 года, что дает хороший старт отрасли в самом начале года, когда поток отдыхающих традиционно не велик. Вместе с тем Ольга Ковитиди увязала перспективы развития туриндустрии Крыма с развитием сети автодорог, оптимизацией схем движения автотранспорта, создание перехватывающих парковок в городах и поселках республики, появлением новых, современных мест размещения, соответствующих высоким стандартам отдыха, предъявляемым сегодня туристами.

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