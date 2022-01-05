В порту Сочи затонула яхта

ЧП случилось в морском порту Сочи - здесь частично ушло под воду маломерное судно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, судно находилось на якорной стоянке. Во время ЧП на яхте не было членов экипажа и пассажиров.

Сейчас специалисты "Морпорта Сочи" занимаются поднятием яхты, в качестве превентивных мер выставлены боновые заграждения.

Во время ЧП никто не пострадал. Причины происшествия выясняются. На место выехала оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.