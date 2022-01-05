В Ростове на двух женщин завели дело за фальшивый QR-код о вакцинации

В Ростове-на-Дону в международном аэропорту Платов наряд полиции задержал двух жительниц региона за использование поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как сообщает управление на транспорте МВД России по СКФО, при регистрации на рейс женщины предъявили сотрудникам авиакомпании электронные сертификаты теста на COVID-19. Медицинские документы вызвали у стюартов сомнение в подлинности и к проверке QR-кодов подключились сотрудники полиции.

"Было установлено, что сертификаты отсутствуют в общей базе тестируемых, а женщины не проходили лабораторных исследований на COVID-19", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении нарушительниц возбуждено уголовное дело по статье 327 УК России - "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов". Подозреваемым грозит до шести месяцев ареста и денежный штраф.

Отметим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросла на 287 человек. Всего в регионе COVID-19 болеют 18766 жителей региона. По данным Роспотребнадзора, с начла пандемии скончалось 9714 человек.