За сутки в России подтверждено 15 722 случая COVID-19 в 84 регионах, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2307
- 2 Санкт-Петербург 1273
- 3 Московская область 775
- 4 Краснодарский край 415
- 5 Челябинская область 400
- 6 Свердловская область 395
- 7 Пермский край 349
- 8 Алтайский край 319
- 9 Красноярский край 318
- 10 Новосибирская область 291
- 11 Ростовская область 287
- 12 Приморский край 285
- 13 Кемеровская область 275
- 14 Иркутская область 270
- 15 Хабаровский край 265
- 16 Нижегородская область 260
- 17 Омская область 259
- 18 Республика Башкортостан 235
- 19 Ленинградская область 231
- 20 Самарская область 216
- 21 Тульская область 208
- 22 Ярославская область 203
- 23 Волгоградская область 203
- 24 Пензенская область 201
- 25 Саратовская область 198
- 26 Владимирская область 191
- 27 Тверская область 190
- 28 Воронежская область 187
- 29 Кировская область 185
- 30 Тамбовская область 184
- 31 Брянская область 176
- 32 Ставропольский край 171
- 33 Амурская область 160
- 34 Архангельская область 160
- 35 Астраханская область 151
- 36 Тюменская область 151
- 37 Липецкая область 140
- 38 Республика Бурятия 130
- 39 Ивановская область 125
- 40 Томская область 121
- 41 Калининградская область 119
- 42 Белгородская область 117
- 43 Калужская область 112
- 44 Новгородская область 110
- 45 Забайкальский край 107
- 46 Курганская область 102
- 47 Республика Коми 101
- 48 Смоленская область 99
- 49 Оренбургская область 99
- 50 Мурманская область 98
- 51 Ханты-Мансийский автономный округ 98
- 52 Орловская область 97
- 53 Республика Татарстан 92
- 54 Ульяновская область 90
- 55 Кабардино-Балкарская Республика 89
- 56 Республика Дагестан 85
- 57 Вологодская область 81
- 58 Рязанская область 80
- 59 Республика Крым 79
- 60 Псковская область 77
- 61 Республика Карелия 74
- 62 Республика Северная Осетия-Алания 70
- 63 Республика Адыгея 66
- 64 Республика Ингушетия 65
- 65 Курская область 65
- 66 Республика Саха (Якутия) 63
- 67 Севастополь 61
- 68 Карачаево-Черкесская Республика 59
- 69 Республика Мордовия 57
- 70 Удмуртская Республика 56
- 71 Республика Чувашия 47
- 72 Сахалинская область 40
- 73 Чеченская Республика 40
- 74 Республика Марий Эл 38
- 75 Ямало-Ненецкий автономный округ 37
- 76 Республика Хакасия 30
- 77 Костромская область 30
- 78 Еврейская автономная область 25
- 79 Республика Алтай 20
- 80 Республика Калмыкия 13
- 81 Республика Тыва 9
- 82 Магаданская область 6
- 83 Камчатский край 6
- 84 Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 585 984 случая (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва, Камчатский край 0,03%
- 3. Республика Калмыкия, Магаданская область 0,04%
За последние сутки подтверждено 828 смертей:
- Москва 71
- Санкт-Петербург 61
- Московская область 41
- Красноярский край 34
- Нижегородская область 30
- Челябинская область 27
- Алтайский край 25
- Свердловская область 22
- Ростовская область 20
- Республика Чувашия 20
- Республика Крым 19
- Волгоградская область 19
- Самарская область 16
- Иркутская область 16
- Ставропольский край 15
- Пермский край 15
- Тюменская область 15
- Новосибирская область 15
- Республика Башкортостан 14
- Тульская область 13
- Краснодарский край 13
- Брянская область 12
- Саратовская область 12
- Ульяновская область 12
- Ивановская область 11
- Рязанская область 11
- Республика Хакасия 11
- Ярославская область 10
- Вологодская область 10
- Калининградская область 10
- Омская область 10
- Астраханская область 9
- Орловская область 8
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Республика Бурятия 8
- Забайкальский край 8
- Владимирская область 7
- Воронежская область 7
- Смоленская область 7
- Ленинградская область 7
- Псковская область 7
- Белгородская область 6
- Липецкая область 6
- Тамбовская область 6
- Пензенская область 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Калужская область 5
- Севастополь 5
- Республика Татарстан 5
- Удмуртская Республика 5
- Оренбургская область 5
- Курганская область 5
- Курская область 4
- Республика Карелия 4
- Республика Коми 4
- Мурманская область 4
- Республика Дагестан 4
- Республика Мордовия 4
- Кемеровская область 4
- Приморский край 4
- Хабаровский край 4
- Сахалинская область 4
- Костромская область 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Республика Калмыкия 2
- Кировская область 2
- Томская область 2
- Тверская область 1
- Новгородская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Чеченская Республика 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
За весь период по России умерло 313 015 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 581 человек:
- Москва 2648
- Санкт-Петербург 1414
- Московская область 1409
- Воронежская область 1358
- Нижегородская область 1111
- Самарская область 1087
- Иркутская область 1008
- Алтайский край 998
- Пермский край 689
- Пензенская область 685
- Смоленская область 656
- Владимирская область 654
- Ленинградская область 637
- Краснодарский край 575
- Свердловская область 493
- Ростовская область 466
- Хабаровский край 454
- Томская область 435
- Челябинская область 424
- Красноярский край 409
- Астраханская область 369
- Республика Башкортостан 355
- Кемеровская область 337
- Амурская область 325
- Ярославская область 312
- Новосибирская область 307
- Оренбургская область 298
- Республика Коми 262
- Кировская область 261
- Волгоградская область 259
- Ставропольский край 259
- Приморский край 230
- Брянская область 229
- Вологодская область 204
- Белгородская область 198
- Тульская область 195
- Калининградская область 192
- Забайкальский край 178
- Архангельская область 165
- Тверская область 163
- Тамбовская область 153
- Республика Мордовия 151
- Республика Карелия 150
- Удмуртская Республика 150
- Калужская область 131
- Тюменская область 127
- Саратовская область 126
- Омская область 108
- Республика Бурятия 107
- Кабардино-Балкарская Республика 92
- Ханты-Мансийский автономный округ 91
- Ивановская область 85
- Республика Саха (Якутия) 85
- Курская область 84
- Республика Дагестан 82
- Курганская область 82
- Республика Крым 72
- Липецкая область 70
- Республика Ингушетия 69
- Орловская область 57
- Ямало-Ненецкий автономный округ 57
- Камчатский край 55
- Республика Адыгея 54
- Чеченская Республика 54
- Мурманская область 52
- Ульяновская область 52
- Республика Татарстан 50
- Карачаево-Черкесская Республика 44
- Псковская область 41
- Республика Северная Осетия - Алания 39
- Республика Чувашия 39
- Республика Хакасия 32
- Магаданская область 32
- Севастополь 25
- Республика Марий Эл 25
- Республика Алтай 25
- Новгородская область 21
- Республика Тыва 21
- Сахалинская область 21
- Республика Калмыкия 18
- Рязанская область 15
- Костромская область 12
- Еврейская автономная область 7
- Ненецкий автономный округ 5
- Чукотский автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 600 728.