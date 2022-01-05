За сутки в России подтверждено 15 722 случая COVID-19 в 84 регионах, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2307

2 Санкт-Петербург 1273

3 Московская область 775

4 Краснодарский край 415

5 Челябинская область 400

6 Свердловская область 395

7 Пермский край 349

8 Алтайский край 319

9 Красноярский край 318

10 Новосибирская область 291

11 Ростовская область 287

12 Приморский край 285

13 Кемеровская область 275

14 Иркутская область 270

15 Хабаровский край 265

16 Нижегородская область 260

17 Омская область 259

18 Республика Башкортостан 235

19 Ленинградская область 231

20 Самарская область 216

21 Тульская область 208

22 Ярославская область 203

23 Волгоградская область 203

24 Пензенская область 201

25 Саратовская область 198

26 Владимирская область 191

27 Тверская область 190

28 Воронежская область 187

29 Кировская область 185

30 Тамбовская область 184

31 Брянская область 176

32 Ставропольский край 171

33 Амурская область 160

34 Архангельская область 160

35 Астраханская область 151

36 Тюменская область 151

37 Липецкая область 140

38 Республика Бурятия 130

39 Ивановская область 125

40 Томская область 121

41 Калининградская область 119

42 Белгородская область 117

43 Калужская область 112

44 Новгородская область 110

45 Забайкальский край 107

46 Курганская область 102

47 Республика Коми 101

48 Смоленская область 99

49 Оренбургская область 99

50 Мурманская область 98

51 Ханты-Мансийский автономный округ 98

52 Орловская область 97

53 Республика Татарстан 92

54 Ульяновская область 90

55 Кабардино-Балкарская Республика 89

56 Республика Дагестан 85

57 Вологодская область 81

58 Рязанская область 80

59 Республика Крым 79

60 Псковская область 77

61 Республика Карелия 74

62 Республика Северная Осетия-Алания 70

63 Республика Адыгея 66

64 Республика Ингушетия 65

65 Курская область 65

66 Республика Саха (Якутия) 63

67 Севастополь 61

68 Карачаево-Черкесская Республика 59

69 Республика Мордовия 57

70 Удмуртская Республика 56

71 Республика Чувашия 47

72 Сахалинская область 40

73 Чеченская Республика 40

74 Республика Марий Эл 38

75 Ямало-Ненецкий автономный округ 37

76 Республика Хакасия 30

77 Костромская область 30

78 Еврейская автономная область 25

79 Республика Алтай 20

80 Республика Калмыкия 13

81 Республика Тыва 9

82 Магаданская область 6

83 Камчатский край 6

84 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 585 984 случая (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва, Камчатский край 0,03%

3. Республика Калмыкия, Магаданская область 0,04% За последние сутки подтверждено 828 смертей: Москва 71

Санкт-Петербург 61

Московская область 41

Красноярский край 34

Нижегородская область 30

Челябинская область 27

Алтайский край 25

Свердловская область 22

Ростовская область 20

Республика Чувашия 20

Республика Крым 19

Волгоградская область 19

Самарская область 16

Иркутская область 16

Ставропольский край 15

Пермский край 15

Тюменская область 15

Новосибирская область 15

Республика Башкортостан 14

Тульская область 13

Краснодарский край 13

Брянская область 12

Саратовская область 12

Ульяновская область 12

Ивановская область 11

Рязанская область 11

Республика Хакасия 11

Ярославская область 10

Вологодская область 10

Калининградская область 10

Омская область 10

Астраханская область 9

Орловская область 8

Кабардино-Балкарская Республика 8

Республика Бурятия 8

Забайкальский край 8

Владимирская область 7

Воронежская область 7

Смоленская область 7

Ленинградская область 7

Псковская область 7

Белгородская область 6

Липецкая область 6

Тамбовская область 6

Пензенская область 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Калужская область 5

Севастополь 5

Республика Татарстан 5

Удмуртская Республика 5

Оренбургская область 5

Курганская область 5

Курская область 4

Республика Карелия 4

Республика Коми 4

Мурманская область 4

Республика Дагестан 4

Республика Мордовия 4

Кемеровская область 4

Приморский край 4

Хабаровский край 4

Сахалинская область 4

Костромская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Саха (Якутия) 3

Республика Калмыкия 2

Кировская область 2

Томская область 2

Тверская область 1

Новгородская область 1

Республика Ингушетия 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Чеченская Республика 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Алтай 1 За весь период по России умерло 313 015 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 581 человек: Москва 2648

Санкт-Петербург 1414

Московская область 1409

Воронежская область 1358

Нижегородская область 1111

Самарская область 1087

Иркутская область 1008

Алтайский край 998

Пермский край 689

Пензенская область 685

Смоленская область 656

Владимирская область 654

Ленинградская область 637

Краснодарский край 575

Свердловская область 493

Ростовская область 466

Хабаровский край 454

Томская область 435

Челябинская область 424

Красноярский край 409

Астраханская область 369

Республика Башкортостан 355

Кемеровская область 337

Амурская область 325

Ярославская область 312

Новосибирская область 307

Оренбургская область 298

Республика Коми 262

Кировская область 261

Волгоградская область 259

Ставропольский край 259

Приморский край 230

Брянская область 229

Вологодская область 204

Белгородская область 198

Тульская область 195

Калининградская область 192

Забайкальский край 178

Архангельская область 165

Тверская область 163

Тамбовская область 153

Республика Мордовия 151

Республика Карелия 150

Удмуртская Республика 150

Калужская область 131

Тюменская область 127

Саратовская область 126

Омская область 108

Республика Бурятия 107

Кабардино-Балкарская Республика 92

Ханты-Мансийский автономный округ 91

Ивановская область 85

Республика Саха (Якутия) 85

Курская область 84

Республика Дагестан 82

Курганская область 82

Республика Крым 72

Липецкая область 70

Республика Ингушетия 69

Орловская область 57

Ямало-Ненецкий автономный округ 57

Камчатский край 55

Республика Адыгея 54

Чеченская Республика 54

Мурманская область 52

Ульяновская область 52

Республика Татарстан 50

Карачаево-Черкесская Республика 44

Псковская область 41

Республика Северная Осетия - Алания 39

Республика Чувашия 39

Республика Хакасия 32

Магаданская область 32

Севастополь 25

Республика Марий Эл 25

Республика Алтай 25

Новгородская область 21

Республика Тыва 21

Сахалинская область 21

Республика Калмыкия 18

Рязанская область 15

Костромская область 12

Еврейская автономная область 7

Ненецкий автономный округ 5

Чукотский автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 600 728. Врач проанализировал основные мифы о вакцинации против коронавируса