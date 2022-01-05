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05.01.2022 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 15 722 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 15 722 случая COVID-19 в 84 регионах, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2307
  • 2 Санкт-Петербург 1273
  • 3 Московская область 775
  • 4 Краснодарский край 415
  • 5 Челябинская область 400
  • 6 Свердловская область 395
  • 7 Пермский край 349
  • 8 Алтайский край 319
  • 9 Красноярский край 318
  • 10 Новосибирская область 291
  • 11 Ростовская область 287
  • 12 Приморский край 285
  • 13 Кемеровская область 275
  • 14 Иркутская область 270
  • 15 Хабаровский край 265
  • 16 Нижегородская область 260
  • 17 Омская область 259
  • 18 Республика Башкортостан 235
  • 19 Ленинградская область 231
  • 20 Самарская область 216
  • 21 Тульская область 208
  • 22 Ярославская область 203
  • 23 Волгоградская область 203
  • 24 Пензенская область 201
  • 25 Саратовская область 198
  • 26 Владимирская область 191
  • 27 Тверская область 190
  • 28 Воронежская область 187
  • 29 Кировская область 185
  • 30 Тамбовская область 184
  • 31 Брянская область 176
  • 32 Ставропольский край 171
  • 33 Амурская область 160
  • 34 Архангельская область 160
  • 35 Астраханская область 151
  • 36 Тюменская область 151
  • 37 Липецкая область 140
  • 38 Республика Бурятия 130
  • 39 Ивановская область 125
  • 40 Томская область 121
  • 41 Калининградская область 119
  • 42 Белгородская область 117
  • 43 Калужская область 112
  • 44 Новгородская область 110
  • 45 Забайкальский край 107
  • 46 Курганская область 102
  • 47 Республика Коми 101
  • 48 Смоленская область 99
  • 49 Оренбургская область 99
  • 50 Мурманская область 98
  • 51 Ханты-Мансийский автономный округ 98
  • 52 Орловская область 97
  • 53 Республика Татарстан 92
  • 54 Ульяновская область 90
  • 55 Кабардино-Балкарская Республика 89
  • 56 Республика Дагестан 85
  • 57 Вологодская область 81
  • 58 Рязанская область 80
  • 59 Республика Крым 79
  • 60 Псковская область 77
  • 61 Республика Карелия 74
  • 62 Республика Северная Осетия-Алания 70
  • 63 Республика Адыгея 66
  • 64 Республика Ингушетия 65
  • 65 Курская область 65
  • 66 Республика Саха (Якутия) 63
  • 67 Севастополь 61
  • 68 Карачаево-Черкесская Республика 59
  • 69 Республика Мордовия 57
  • 70 Удмуртская Республика 56
  • 71 Республика Чувашия 47
  • 72 Сахалинская область 40
  • 73 Чеченская Республика 40
  • 74 Республика Марий Эл 38
  • 75 Ямало-Ненецкий автономный округ 37
  • 76 Республика Хакасия 30
  • 77 Костромская область 30
  • 78 Еврейская автономная область 25
  • 79 Республика Алтай 20
  • 80 Республика Калмыкия 13
  • 81 Республика Тыва 9
  • 82 Магаданская область 6
  • 83 Камчатский край 6
  • 84 Ненецкий автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 585 984 случая (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва, Камчатский край 0,03%
  • 3. Республика Калмыкия, Магаданская область 0,04%
За последние сутки подтверждено 828 смертей:
  • Москва 71
  • Санкт-Петербург 61
  • Московская область 41
  • Красноярский край 34
  • Нижегородская область 30
  • Челябинская область 27
  • Алтайский край 25
  • Свердловская область 22
  • Ростовская область 20
  • Республика Чувашия 20
  • Республика Крым 19
  • Волгоградская область 19
  • Самарская область 16
  • Иркутская область 16
  • Ставропольский край 15
  • Пермский край 15
  • Тюменская область 15
  • Новосибирская область 15
  • Республика Башкортостан 14
  • Тульская область 13
  • Краснодарский край 13
  • Брянская область 12
  • Саратовская область 12
  • Ульяновская область 12
  • Ивановская область 11
  • Рязанская область 11
  • Республика Хакасия 11
  • Ярославская область 10
  • Вологодская область 10
  • Калининградская область 10
  • Омская область 10
  • Астраханская область 9
  • Орловская область 8
  • Кабардино-Балкарская Республика 8
  • Республика Бурятия 8
  • Забайкальский край 8
  • Владимирская область 7
  • Воронежская область 7
  • Смоленская область 7
  • Ленинградская область 7
  • Псковская область 7
  • Белгородская область 6
  • Липецкая область 6
  • Тамбовская область 6
  • Пензенская область 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Калужская область 5
  • Севастополь 5
  • Республика Татарстан 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Оренбургская область 5
  • Курганская область 5
  • Курская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Республика Коми 4
  • Мурманская область 4
  • Республика Дагестан 4
  • Республика Мордовия 4
  • Кемеровская область 4
  • Приморский край 4
  • Хабаровский край 4
  • Сахалинская область 4
  • Костромская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Республика Калмыкия 2
  • Кировская область 2
  • Томская область 2
  • Тверская область 1
  • Новгородская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Чеченская Республика 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Алтай 1

За весь период по России умерло 313 015 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 581 человек:
  • Москва 2648
  • Санкт-Петербург 1414
  • Московская область 1409
  • Воронежская область 1358
  • Нижегородская область 1111
  • Самарская область 1087
  • Иркутская область 1008
  • Алтайский край 998
  • Пермский край 689
  • Пензенская область 685
  • Смоленская область 656
  • Владимирская область 654
  • Ленинградская область 637
  • Краснодарский край 575
  • Свердловская область 493
  • Ростовская область 466
  • Хабаровский край 454
  • Томская область 435
  • Челябинская область 424
  • Красноярский край 409
  • Астраханская область 369
  • Республика Башкортостан 355
  • Кемеровская область 337
  • Амурская область 325
  • Ярославская область 312
  • Новосибирская область 307
  • Оренбургская область 298
  • Республика Коми 262
  • Кировская область 261
  • Волгоградская область 259
  • Ставропольский край 259
  • Приморский край 230
  • Брянская область 229
  • Вологодская область 204
  • Белгородская область 198
  • Тульская область 195
  • Калининградская область 192
  • Забайкальский край 178
  • Архангельская область 165
  • Тверская область 163
  • Тамбовская область 153
  • Республика Мордовия 151
  • Республика Карелия 150
  • Удмуртская Республика 150
  • Калужская область 131
  • Тюменская область 127
  • Саратовская область 126
  • Омская область 108
  • Республика Бурятия 107
  • Кабардино-Балкарская Республика 92
  • Ханты-Мансийский автономный округ 91
  • Ивановская область 85
  • Республика Саха (Якутия) 85
  • Курская область 84
  • Республика Дагестан 82
  • Курганская область 82
  • Республика Крым 72
  • Липецкая область 70
  • Республика Ингушетия 69
  • Орловская область 57
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 57
  • Камчатский край 55
  • Республика Адыгея 54
  • Чеченская Республика 54
  • Мурманская область 52
  • Ульяновская область 52
  • Республика Татарстан 50
  • Карачаево-Черкесская Республика 44
  • Псковская область 41
  • Республика Северная Осетия - Алания 39
  • Республика Чувашия 39
  • Республика Хакасия 32
  • Магаданская область 32
  • Севастополь 25
  • Республика Марий Эл 25
  • Республика Алтай 25
  • Новгородская область 21
  • Республика Тыва 21
  • Сахалинская область 21
  • Республика Калмыкия 18
  • Рязанская область 15
  • Костромская область 12
  • Еврейская автономная область 7
  • Ненецкий автономный округ 5
  • Чукотский автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 600 728.

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