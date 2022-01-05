В Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар на промплощадке

В Екатеринбурге сегодня утром загорелся колерный цех, в котором находились баллоны с газом. К месту ЧП стянуты силы оперативного реагирования, сообщили в ГУ МЧС региона.

- Сегодня в 09.58 по местному времени загорелся колерный цех на промплощадке по улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге. По оперативной информации огонь распространился на площади тысячи квадратным метров. Из ангара эвакуированы шесть газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, также вывозится находящийся внутри автотранспорт.

На месте происшествия работают 14 единиц техники и до 50 огнеборцев. Тушение осложняется большой горючей загрузкой. Внутри постоянно раздаются хлопки, из-за чего пожарным приходится работать с безопасного расстояния.