В Екатеринбурге за сутки обнаружены тела двух пожилых мужчин

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, тела которых с интервалом в один день были обнаружены в районе ЖБИ и Южного автовокзала. Следы насильственной смерти на трупах, по предварительным данным, отсутствуют, сообщили "РГ" в следственном управлении СК региона.

Как удалось выяснить "РГ", обоим мужчинам на вид около 60 лет. Одного из них 4 января обнаружили у многоэтажки на улице Московской, второго - сегодня утром у дома по улице Высоцкого. По всей видимости, смерть в обоих случаях наступила от естественных причин. Не исключено переохлаждение. Рядом с телом второго мужчины лежал чемодан, какие обычно используют в поездках.

В Следственном управлении СК по Свердловской области по фактам обоих смертей проводится проверка. До результатов судебно-медицинской экспертизы от каких-либо комментариев в ведомстве воздерживаются. Однако сообщили, что признаков криминала при первичном осмотре на телах обнаружено не было.