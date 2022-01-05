Роспотребнадзор: Во всех регионах РФ снижается заболеваемость COVID-19

"По итогам 52 недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах", - говорится в сообщении ведомства.

При этом чаще всего коронавирусом заражаются лица старше 65 лет.

Как сообщается, глава Роспотребнадзора Анна Попова провела совещание с руководителями региональных управлений ведомства. Она обратила особое внимание на недопустимость снижения охватов тестирования на коронавирус и четкое соблюдение всех ограничительных мер.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, среди субъектов с наименьшими темпами прироста заболевших за последние сутки - Чукотка (0%), Тыва и Камчатский край (по 0,03%), а также Калмыкия и Магаданская область (+0,04%).