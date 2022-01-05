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05.01.2022 12:18
Рубрика: Власть

Россия будет выпускать аппараты, получающие медкислород из воздуха

Текст: Владимир Кузьмин

В середине года "Ростех" планирует завершить государственную регистрацию аппарата для выделения кислорода из окружающей атмосферы, его стерилизации и выдачи в чистом виде как медицинского кислорода.

Фото: РИА Новости
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"Эти аппараты можно подключить к ИВЛ практически в любом месте и не зависеть от того, есть ли возможность доставки туда медицинского кислорода или нет", - рассказал глава корпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. К концу года производство должно достигнуть 100 устройств, а со следующего года превысить 200.

По словам Чемезова, "Ростех" оперативно пришел на помощь отечественной системе здравоохранения, которая оказалась на передовой в борьбе с коронавирусом. "За первый год пандемии мы произвели свыше 200 тысяч единиц различного медицинского оборудования. Это не только аппараты ИВЛ, но и обеззараживатели воздуха, бесконтактные термометры, тепловизоры и многое другое. Также поставили более 370 миллионов единиц средств индивидуальной защиты", - рассказал руководитель корпорации.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Компании Госкорпорации Ростех Пандемия коронавируса COVID-19

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