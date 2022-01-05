Серийное производство самолетов МС-21 в России начнется в 2024 году

Серийное производство полностью российского самолета МС-21 с российскими двигателями начнется в 2024 году, рассказал о планах в авиастроении глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В прошлом году в декабре мы впервые подняли наш самолет, о чем вы только что сказали, с нашим композитным крылом, и начиная с 2022-го, в 2023 году мы будем проводить испытания этого самолета уже с нашим крылом и с нашим двигателем", - сообщил он премьер-министру Михаилу Мишустину.

Первые серийные машины будут выпущены уже в 2022 году, пока что на американских двигателях, но с отечественным композитным крылом. Авиакомпании должны получить четыре самолета. "В 2023 году у нас планируется уже шесть машин, потом 12. К 2025 году мы должны выйти на 32 машины и в 2027 году - на 76 машин", - заявил Чемезов.

Перспективной разработкой руководитель корпорации считает авиационный двигатель ПД-8. "Планируется завершить его сертификацию в 2023 году, и в 2024 мы также начнем его серийно производить и устанавливать на "Сухой Суперджет", - сказал он. Таким образом и этот отечественный самолет станет полностью российским. ПД-8 также планируется устанавливать на самолет-амфибию Бе-200.