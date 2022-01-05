Токаев назвал протесты в Казахстане актом агрессии извне

Протесты, которые продолжаются в Казахстане, следует рассматривать как акт агрессии. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступление которого транслировал государственный телеканал "Хабар 24".

"Террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии", - сказал президент.

По его словам, в ходе протестов террористические банды захватили крупные инфраструктурные объекты, в частности - аэропорт в Алма-Ате и пять самолетов, включая иностранные.

"Алма-Ата подверглась нападению, разрушению, вандализму. Жители Алма-Аты стали жертвами нападения террористов, бандитов", - подчеркнул Токаев.